Подготовка к паводку в городе Кирове

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«Река вскрылась и погодные условия пока такие, которые не предполагают серьёзного скопления водных масс. Нужно понимать, что с большого зеркала и большое испарение. Ситуация контролируется ежесуточно. При возникновении любой внештатной чрезвычайной ситуации самое главное - это время, скорость реагирования».

«Когда поднимется выше 2 метров от "ноля поста", на сегодняшний день - 24 от "ноля поста", будем включать местную систему оповещения. У нас 4 выносных аккустических устройства, в Вересниках, в КМДК, в Дымково и на Красной Звезде, где 2 раза в сутки будем передавать информацию по подтоплению».

«Главный принцип у нас такой: везёт тому, кто везёт. Тот, кто подготовился, кто выполнил весь комплекс мероприятий, поэтому наша главная задача, чтобы эта готовность была».

Пик подтоплений придется на майские праздники. Сегодня специалисты городской администрации совместно с МЧС оценили готовность микрорайона Вересники к "большой воде".В Вересниках хорошо помнят паводок 2016 года, когда часть микрорайона была обесточена, а по улицам можно было плавать на лодках. В этом году ситуация с разливом реки намного спокойнее, но это не повод расслабляться:к надвигающемуся паводку городская администрация подошла во всеоружии. Были отремонтированы наплавные тротуары, проводится разъяснительная работа с местным населением, причем не только в Вересниках, но и в Дымково и других, традиционно подтопляемых территориях города Кирова.В связи с паводком, недавно прошло заседание комиссии по ЧС при главе администрации города Кирова, были проведены штабные учения по эвакуации людей отработано взаимодействие спасателей, водолазов, пожарных и других служб, которые должны помогать людям в случае чрезвычайной ситуации.Готовность Вересников к весеннему половодью оценил и главный федеральный инспектор по Кировской области.Сотрудники МЧС запустили в небо коптер, с которого проводится оперативная съемка и разведка ситуации с паводком. С высоты птичьего полёта спасателям хорошо видно, как и где прибывает вода и в каких местах людям может потребоваться помощь. Дрон может находиться в воздухе до 20 минут. И судя по сегодняшним кадрам с беспилотника, пока Вересникам "большая вода" не угрожает.