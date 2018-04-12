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Новости / Общество

Подготовка к паводку в городе Кирове

Сегодня, 10:25 | Просмотров: 97 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Пик подтоплений придется на майские праздники. Сегодня специалисты городской администрации совместно с МЧС оценили готовность микрорайона Вересники к "большой воде".

В Вересниках хорошо помнят паводок 2016 года, когда часть микрорайона была обесточена, а по улицам можно было плавать на лодках. В этом году ситуация с разливом реки намного спокойнее, но это не повод расслабляться:

к надвигающемуся паводку городская администрация подошла во всеоружии. Были отремонтированы наплавные тротуары, проводится разъяснительная работа с местным населением, причем не только в Вересниках, но и в Дымково и других, традиционно подтопляемых территориях города Кирова.

Подготовка к паводку в городе КировеИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ":
«Река вскрылась и погодные условия пока такие, которые не предполагают серьёзного скопления водных масс. Нужно понимать, что с большого зеркала и большое испарение. Ситуация контролируется ежесуточно. При возникновении любой внештатной чрезвычайной ситуации самое главное - это время, скорость реагирования».
 
 
В связи с паводком, недавно прошло заседание комиссии по ЧС при главе администрации города Кирова, были проведены штабные учения по эвакуации людей отработано взаимодействие спасателей, водолазов, пожарных и других служб, которые должны помогать людям в случае чрезвычайной ситуации.

Подготовка к паводку в городе КировеМИХАИЛ ВОХМЯНИН, НАЧАЛЬНИК МБУ "КИРОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ":
«Когда поднимется выше 2 метров от "ноля поста", на сегодняшний день - 24 от "ноля поста", будем включать местную систему оповещения. У нас 4 выносных аккустических устройства, в Вересниках, в КМДК, в Дымково и на Красной Звезде, где 2 раза в сутки будем передавать информацию по подтоплению».
 
 
Готовность Вересников к весеннему половодью оценил и главный федеральный инспектор по Кировской области.

Подготовка к паводку в городе КировеВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главный принцип у нас такой: везёт тому, кто везёт. Тот, кто подготовился, кто выполнил весь комплекс мероприятий, поэтому наша главная задача, чтобы эта готовность была».
 
 
Сотрудники МЧС запустили в небо коптер, с которого проводится оперативная съемка и разведка ситуации с паводком. С высоты птичьего полёта спасателям хорошо видно, как и где прибывает вода и в каких местах людям может потребоваться помощь. Дрон может находиться в воздухе до 20 минут. И судя по сегодняшним кадрам с беспилотника, пока Вересникам "большая вода" не угрожает.


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