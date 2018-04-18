За сутки Вятка поднялась на 21 см
В предыдущие дни река «выросла» на 10 см, то есть с начала ледохода произошел подъем воды в общей сложности на 31 см.
Напомним, что в текущем году паводок прогнозируется на уровне 490 см (как и в 2017), тем не менее принято решение при подготовке к половодью ориентироваться на максимально возможный подъем реки (640 см, к такой отметке вода подходила в 1979 году).
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