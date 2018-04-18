ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

19 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.8583
EURO: 75.4034
Погода в городе Кирове:
днём:  +10...+12°C
вечером:  +5...+7°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

За сутки Вятка поднялась на 21 см

Сегодня, 11:50 | Просмотров: 74 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города Кирова, за последние сутки вода в реке Вятке прибыла на 21 см, и сейчас ее уровень составляет «минус» 3 см от нулевого пост.

В предыдущие дни река «выросла» на 10 см, то есть с начала ледохода произошел подъем воды в общей сложности на 31 см.

Напомним, что в текущем году паводок прогнозируется на уровне 490 см (как и в 2017), тем не менее принято решение при подготовке к половодью ориентироваться на максимально возможный подъем реки (640 см, к такой отметке вода подходила в 1979 году).


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В пригороде Кирова нетрезвый водитель улетел в кювет

12:18 19.04.2018


В пригороде Кирова нетрезвый водитель улетел в кювет

Началась подготовка к Великорецкому крестному ходу

12:05 19.04.2018


Началась подготовка к Великорецкому крестному ходу

Улицу Карла Маркса вымыли с шампунем

11:59 19.04.2018


Улицу Карла Маркса вымыли с шампунем

18 мая кировчанам предлагают отправиться на работу на велосипеде

11:56 19.04.2018


18 мая кировчанам предлагают отправиться на работу на велосипеде

За сутки Вятка поднялась на 21 см

11:50 19.04.2018


За сутки Вятка поднялась на 21 см

В Лянгасово горит аварийный деревянный жилой дом.

19:46 18.04.2018


В Лянгасово горит аварийный деревянный жилой дом.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

19:37 18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

Все новости

Вести. Кировская область

Шестилетняя кировчанка переписывает историю российских шашек

10:30 19.04.2018


Шестилетняя кировчанка переписывает историю российских шашек

Паводковые учения спасательных служб на воде

10:26 19.04.2018


Паводковые учения спасательных служб на воде

Подготовка к паводку в городе Кирове

10:25 19.04.2018


Подготовка к паводку в городе Кирове

В Кирове прошла выставка рукотворных книг

17:43 18.04.2018


В Кирове прошла выставка рукотворных книг

Кировчанка Ирина Ланских - победитель европейской математической олимпиады

17:42 18.04.2018


Кировчанка Ирина Ланских - победитель европейской математической олимпиады

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

За сутки вода в Вятке «выросла» на 2 сантиметра

18.04.2018


За сутки вода в Вятке «выросла» на 2 сантиметра

За сутки вода в реке Вятке поднялась на 32 см.

30.04.2017


За сутки вода в реке Вятке поднялась на 32 см.

9 мая уровень воды в Вятке в черте Кирова составил +446 см от «нулевого» поста.

09.05.2017


9 мая уровень воды в Вятке в черте Кирова составил +446 см от «нулевого» поста.

За сутки вода в реке Вятке в черте Кирова прибыла на 19 см.

07.05.2017


За сутки вода в реке Вятке в черте Кирова прибыла на 19 см.

Вода в реке Вятке за сутки поднялась на 31 см.

01.05.2017


Вода в реке Вятке за сутки поднялась на 31 см.

Вода в Вятке прибыла на 23 см.

06.05.2017


Вода в Вятке прибыла на 23 см.

Популярные новости

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

10.04.2018


В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

05.04.2018


Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

12.04.2018


В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх