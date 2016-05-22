Началась подготовка к Великорецкому крестному ходу

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Третьего июня в Кирове начнется Великорецкий крестный ход. Паломники пройдут маршрутом от Трифонова монастыря до села Великорецкого, где 6 июня состоится праздничная литургия. 8 июня крестный ход вернется в Киров. Планируется, что в мероприятии примут участие более 70 тысяч человек из разных регионов России.Вопросы содействия организации и проведению Великорецкого крестного хода обсудили в правительстве Кировской области. В рабочем совещании приняли участие представители Вятской епархии, администрации города, муниципальных образований, силовых структур.Как и в прошлом году, со 2 июня паломники начнут собираться на стадионе «Трудовые резервы», где для них будет организован палаточный городок. 3 июня в 10.00 после праздничной службы крестный ход начнет движение от Успенского собора Трифонова монастыря до Великорецкого, где 6 июня будет проведена праздничная служба на реке Великой. В обратный путь паломники двинутся 7 июня и прибудут в Киров 8 числа.В пути паломников будут сопровождать машины «скорой помощи», врачи-добровольцы и поисково-спасательный отряд «Пересвет». Кроме того медицинскую помощь можно будет получить в офисах врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктах по ходу движения.Места остановок паломников будут обработаны от клещей, обеспечены мусорными контейнерами и биотуалетами. Районы, по территории которых пройдет крестный ход, помогут с организацией питания паломников. Во время прохождения крестного хода часть улиц будет закрыта для движения всех видов транспорта. Организаторы просят с пониманием отнестись к ограничениям.Подробная программа проведения крестного хода и график движения паломников будут опубликованы позже.