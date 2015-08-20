Россельхознадзор устанавливает фактическое состояние земельных участков

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Специалисты Россельхознадзора устанавливают фактическое состояние земельных участков. Нередки случаи, когда собственники земельных угодий просто бросают их.Оборот земель регулируется федеральным законом. Один из механизмов надзора - рейдовые осмотры. Проверки проходят без присутствия собственника земли. Специалисты выезжают на конкретный участок, фиксируют точки координат, на основании которых можно подтвердить кадастровый номер участка либо его определить, если он не известен.По результатам осмотра оценивается фактическое состояние земельного участка и составляется акт планового осмотра. В случае выявленных нарушений специалисты доводят информацию в Управление, где принимается решение о назначении внеплановой проверки. Она может быть либо документарная, либо выездная.Как показывает практика, при приобретении земель собственники не до конца понимают меру ответственности. Поэтому прежде, чем взять землю, нужно ознакомиться с земельным кодексом, который находится в открытом доступе, или проконсультироваться непосредственно со специалистами Управления Россельхознадзора.