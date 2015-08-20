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Новости / Общество

Россельхознадзор устанавливает фактическое состояние земельных участков

Вчера, 15:21 | Просмотров: 181 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Специалисты Россельхознадзора устанавливают фактическое состояние земельных участков. Нередки случаи, когда собственники земельных угодий просто бросают их.

Оборот земель регулируется федеральным законом. Один из механизмов надзора - рейдовые осмотры. Проверки проходят без присутствия собственника земли. Специалисты выезжают на конкретный участок, фиксируют точки координат, на основании которых можно подтвердить кадастровый номер участка либо его определить, если он не известен.

Россельхознадзор устанавливает фактическое состояние земельных участковЮЛИЯ СЫРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
«Достаточно много нарушений выявляется. Нарушения допускают как физические, так и юридические лица. Многие приобретают землю, участок находится несколько лет в собственности, зарастает сорной растительностью. Эти земли потом сложно будет ввести в сельхозоборот».

По результатам осмотра оценивается фактическое состояние земельного участка и составляется акт планового осмотра. В случае выявленных нарушений специалисты доводят информацию в Управление, где принимается решение о назначении внеплановой проверки. Она может быть либо документарная, либо выездная.

ЮЛИЯ СЫРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
«Выездная согласовывается с прокуратурой, если она назначается в отношении юрлица либо индивидуального предпринимателя. И уже при проведении внеплановой проверки, если факт подтверждается, виновному лицу выдается предписание об устранении нарушений».

Как показывает практика, при приобретении земель собственники не до конца понимают меру ответственности. Поэтому прежде, чем взять землю, нужно ознакомиться с земельным кодексом, который находится в открытом доступе, или проконсультироваться непосредственно со специалистами Управления Россельхознадзора.


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