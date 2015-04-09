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Слет трех поколений "Равнение на Победу!" прошел в Доме культуры "Космос"

Вчера, 15:22 | Просмотров: 152 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Доме культуры "Космос" прошел традиционный слет трех поколений "Равнение на Победу!" В зале собрались защитники Родины разных лет.

- Мальчишки зеленые в рубахах зеленых в мерзлую землю пытаются зарыться.

Главные герои праздника - ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других "горячих" точек. Марат Куватов - полковник в отставке, ветеран боевых действий, службе во внутренних войсках посвятил 36 лет.

Слет трех поколений "Равнение на Победу!" прошел в Доме культуры "Космос"МАРАТ КУВАТОВ, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО ГОРОДА КИРОВА:
«На Северном Кавказе мы воевали с террористами. Главная задача - обеспечить мир на Кавказе, нашим городам, детям. Это была основная задача. Обеспечить свободу и независимость нашей Родине».
 
 
Отважных защитников страны разных лет и поколений поздравили воспитанники и педагоги детско-юношеского центра имени Александра Невского, оркестр национальной гвардии России "Северная звезда" и первые лица города.

Слет трех поколений "Равнение на Победу!" прошел в Доме культуры "Космос"ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Уважаемые ветераны, вы не на словах, а на деле вносите вклад в воспитание подрастающего поколения. Молодежь чувствует сопричастность к истории страны, меняется ее отношение к людям старшего поколения».
 
 
На мероприятии вспомнили и заслуги тыловиков, историю военных побед нашей Отчизны. С Дня Великой Победы прошло 73 года, но за это время никто не забыт, ничто не забыто.


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