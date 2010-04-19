Кировские охотники готовятся к новому сезону

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Охотники Кировской области с нетерпением ждут выходных. В южных районах с 21 апреля в регионе открывается весенняя охота. О чем стоит помнить охотникам, когда они берут в руки ружье, и какие новшества будут действовать в предстоящий сезон?Главные секреты удачной охоты Юрий Кузьмич, охотник с многолетним стажем, не раскрывает. У каждого охотника они свои. А вот, что точно можно сказать про всех любителей поохотиться, так это то, что начинают готовиться к сезону еще задолго до его начала, с нетерпением и очень кропотливо. Случаи на охоте бывают самые непредсказуемые.К сожалению, не все случаи из охотничьей жизни вызывают смех. В октябре прошлого года в Опаринском районе произошла трагедия. Охотник оставил свой карабин на хранение у знакомого. Там несовершеннолетний внук хозяина решил посмотреть оружие и случайно выстрелил в другого подростка. Владелец оружия судом был признан виновным в трагедии. Ежегодно сотрудники Росгвардии проверяют соблюдение правил хранения оружия.Только в Котельничском районе зарегистрировано более тысячи владельцев оружия. Среди них немало тех, у кого образцовое соблюдение закона. Дом на сигнализации, ружье и патроны в надежном сейфе.Заядлые охотники, дорожат возможностью каждый новый сезон выйти на охоту, поэтому стараются не нарушать закон. Например, за ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрена его конфискация.Сезон весенней охоты в южных районах пройдет с 21 по 30 апреля, в северных - с 1 по 10 мая. Границы зон охотники могут посмотреть на областном портале ГИС Экология.Брать с собой собак и передвигаться непосредственно в момент охоты, законом запрещено, можно только поджидать добычу в укрытии.В Кировской области зарегистрировано более 40 тысяч охотников, приезжают к нам испытать удачу и свою ловкость и из других регионов. До 10 мая лично, заказным письмом или через МФЦ могут подать заявление в министерство охраны окружающей среды области желающие поохотиться на кабана уже в следующем охотничьем сезоне.