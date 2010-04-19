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Новости / Общество

Кировские охотники готовятся к новому сезону

Вчера, 17:43 | Просмотров: 168 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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Охотники Кировской области с нетерпением ждут выходных. В южных районах с 21 апреля в регионе открывается весенняя охота. О чем стоит помнить охотникам, когда они берут в руки ружье, и какие новшества будут действовать в предстоящий сезон?

- Скоро будем собираться, с первого числа открывать охоту, с ними пойдем, выставлять будем.

Главные секреты удачной охоты Юрий Кузьмич, охотник с многолетним стажем, не раскрывает. У каждого охотника они свои. А вот, что точно можно сказать про всех любителей поохотиться, так это то, что начинают готовиться к сезону еще задолго до его начала, с нетерпением и очень кропотливо. Случаи на охоте бывают самые непредсказуемые.

Кировские охотники готовятся к новому сезонуЮРИЙ ЗЫКОВ, ОХОТНИК:
«Сидим в скрадках, налетает гусь. Зять встает, стреляет, гусь падает, остается 5 метров до земли, гусь на крыло. Мы стреляем из трех стволов и гусь улетает. Вот хохма была».

К сожалению, не все случаи из охотничьей жизни вызывают смех. В октябре прошлого года в Опаринском районе произошла трагедия. Охотник оставил свой карабин на хранение у знакомого. Там несовершеннолетний внук хозяина решил посмотреть оружие и случайно выстрелил в другого подростка. Владелец оружия судом был признан виновным в трагедии. Ежегодно сотрудники Росгвардии проверяют соблюдение правил хранения оружия.

- Откройте, пожалуйста, сейф.

Только в Котельничском районе зарегистрировано более тысячи владельцев оружия. Среди них немало тех, у кого образцовое соблюдение закона. Дом на сигнализации, ружье и патроны в надежном сейфе.

- Данный сейф выполнен из металла, имеет запорное устройство, обеспечивает надежное хранение.

Заядлые охотники, дорожат возможностью каждый новый сезон выйти на охоту, поэтому стараются не нарушать закон. Например, за ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрена его конфискация.

Кировские охотники готовятся к новому сезонуАЛЕКСАНДР РУДЕР, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.КОТЕЛЬНИЧ:
«За период пользования оружием, граждане, как правило, допускают нарушение сроков перерегистрации оружия, что обязывает делать это через 5 лет, продлевать срок действия разрешения. Также в период хранения оружия граждане допускают нарушение правил его хранения. Вне сейфа, вне металлического ящика, а также в период охоты нарушают правила транспортировки оружия».

Сезон весенней охоты в южных районах пройдет с 21 по 30 апреля, в северных - с 1 по 10 мая. Границы зон охотники могут посмотреть на областном портале ГИС Экология.

Кировские охотники готовятся к новому сезонуДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Охотиться, как и раньше, можно на пернатую дичь. Но не на всю, а на самцов глухаря, тетерева, селезней уток, гусей, вальдшнепов и можно стрелять в эти же сроки волка».

Брать с собой собак и передвигаться непосредственно в момент охоты, законом запрещено, можно только поджидать добычу в укрытии.

Кировские охотники готовятся к новому сезонуИГОРЬ КНИНИЦЫН, ОХОТНИК:
«У нас весенний сезон длится 10 дней, немного, потому что это период передвижения птиц, миграции. Но охота интересная, особенно на гуся. Требует большого внимания, затрат, маскировки. Это одна из птиц, которая имеет зрение, как у человека. Она видит в разных цветах. Даже бытует мнение, что она видит немного в инфракрасном излучении».

В Кировской области зарегистрировано более 40 тысяч охотников, приезжают к нам испытать удачу и свою ловкость и из других регионов. До 10 мая лично, заказным письмом или через МФЦ могут подать заявление в министерство охраны окружающей среды области желающие поохотиться на кабана уже в следующем охотничьем сезоне.


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