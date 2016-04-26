На театральной площади прошла первая репетиция парада

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Киров готовится отметить День Победы. Накануне на Театральной площади состоялась первая репетиция праздничного парада.9 мая на Театральной площади строевую слаженность будут показывать 3 воинских гарнизона: из Кирова, Юрьи и Марадыково, причем Марадыковский гарнизон примет участие в параде первый раз. Почти половина участников - вообще не военные, а кадеты, курсанты, школьники. Показа военной техники, к сожалению, не предвидится, для такого зрелища наша площадь слишком мала.Не в первый раз принимают участие в парадном шествии и воспитанники кадетского учебного центра при школе №70. Девушки, марширующие на параде, всегда производят особенно сильное впечатление на зрителей.По приблизительным расчетам, шествие по площади займет около 30-35 минут. Парад в День Победы начнется в 10 утра.