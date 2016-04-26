На театральной площади прошла первая репетиция парада
9 мая на Театральной площади строевую слаженность будут показывать 3 воинских гарнизона: из Кирова, Юрьи и Марадыково, причем Марадыковский гарнизон примет участие в параде первый раз. Почти половина участников - вообще не военные, а кадеты, курсанты, школьники. Показа военной техники, к сожалению, не предвидится, для такого зрелища наша площадь слишком мала.
ДМИТРИЙ ЛИТВИНЕНКО, КОМАНДУЮЩИЙ ПАРАДОМ 9 МАЯ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ:
«В таких городах, как наш, он даже парадом не совсем может называться. Это торжественное прохождение войск гарнизона и кадетских корпусов. Генеральная репетиция будет 7 числа в 17 часов и там будет уже более чёткий и строгий хронометраж».
Не в первый раз принимают участие в парадном шествии и воспитанники кадетского учебного центра при школе №70. Девушки, марширующие на параде, всегда производят особенно сильное впечатление на зрителей.
- Это 73 годовщина Победы, это очень ценно и гордо для нас и мы приложим все усилия, чтобы выступить достойно.
- Это огромная ответственность, долг перед ветеранами, отдать долг перед теми, кто воевал за наше Отечество.
По приблизительным расчетам, шествие по площади займет около 30-35 минут. Парад в День Победы начнется в 10 утра.
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