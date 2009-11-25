Пленум ветеранов о детях войны
В феврале прошлого года глава региона Игорь Васильев внёс на рассмотрение законопроект, который предусматривал закрепление на законодательном уровне категории «дети войны». Закон был принят только в первом чтении, поскольку, по мнению некоторых депутатов, нуждался в доработке. Была сформирована рабочая группа, которая рассматривала различные предложения по поддержке «детей войны». Этот вопрос поднимался и на пленуме Кировского областного совета ветеранов.
АНАТОЛИЙ МЕТЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КРО ООО "ДЕТИ ВОЙНЫ":
«Сегодня в 17 регионах приняты такие законы уже, в пяти разрабатываются.
Чтобы принять этот закон, было собрано более 60 тысяч подписей, и когда я к губернатору пришел, он согласился с нашим предложением, что закон надо принимать. В первом чтении принят, первый шаг сделан».
На пленуме отмечалось, что в целом в Кировской области многое делается для ветеранов и пенсионеров.
ГАЛИНА МЕТЕЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:
«За последние годы приняты законы, направленные на повышение качества жизни ветеранов, регулярно принимаются меры по повышению пенсий, расширение и увеличение количества центров социального обслуживания для ветеранов на дому, руководством региона предусматривается доплата к пенсии отдельным категориям пенсионеров, субсидии по оплате ЖКХ, льготный проезд на городском транспорте».
Делегатов пленума поприветствовал и поздравил с приближающимся Днем Победы первый заместитель председателя правительства области Александр Чурин.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ветеранам всегда нужна и важна поддержка и внимание со стороны органов власти. Правительство региона делает все возможное и необходимое для улучшения социального положения ветеранов, тружеников войны и тыла, детей войны. Уважаемые ветераны, благодарю вас за важную и полезную работу, которую вы ежедневно проводите, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, активного долголетия, внимания со стороны близких и родных, пускай вас всегда окружает наша забота».
Также на пленуме активистам ветеранских организаций были вручены Почетные грамоты регионального правительства.
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