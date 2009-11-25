Пленум ветеранов о детях войны

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Вопрос об утверждении в регионе статуса "дети войны" обсуждался сегодня на пленуме Кировского областного совета ветеранов.В феврале прошлого года глава региона Игорь Васильев внёс на рассмотрение законопроект, который предусматривал закрепление на законодательном уровне категории «дети войны». Закон был принят только в первом чтении, поскольку, по мнению некоторых депутатов, нуждался в доработке. Была сформирована рабочая группа, которая рассматривала различные предложения по поддержке «детей войны». Этот вопрос поднимался и на пленуме Кировского областного совета ветеранов.На пленуме отмечалось, что в целом в Кировской области многое делается для ветеранов и пенсионеров.Делегатов пленума поприветствовал и поздравил с приближающимся Днем Победы первый заместитель председателя правительства области Александр Чурин.Также на пленуме активистам ветеранских организаций были вручены Почетные грамоты регионального правительства.