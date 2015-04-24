Каким будет туристический сезон в Кирове?

Поделиться новостью:

«Это командная игра, где ребята знакомятся с интересными фактами, проверяются их знания. В подвижной форме они проходят по станциям Гагаринского парка. Для них эта игра популярная».

«Мы проедем на велосипедах в Александровский сад. Там много достопримечательностей. Затем поедем на набережную Грина. Там расскажем, в каком городе мы живем, чем славна наша набережная Грина».

«Наш туристический маршрут будет посвящен мастерицам дымковской игрушки. Маршрут пройдет по памятным местам мастериц, и мы поедем в слободу Дымково».

«Экскурсия будет из двух частей. Сначала знакомим с историей парка, потом спускаемся к пруду и рассказываем о флоре и фауне нашего парка».

Кировчан и гостей города ждут познавательные и активные туристические маршруты по Вятке. В них можно принять участие всей семьей, с друзьями и даже на велосипеде.С 24-го по 29-е апреля в Кирове пройдет ряд мероприятий под общим названием «Город Киров всегда рад гостям». Он посвящен открытию летнего туристского сезона. Запланированы и автобусные экскурсии, и пешеходные, и даже велосипедные. Стартуют туристические мероприятия в Гагаринском парке с экскурсионно-краеведческой игры с элементами ориентирования. Тема - архитектура и градостроительство.В планах организаторов - проводить такой квест и для взрослых. А уже в ближайшее время - 28 апреля в 12 утра - родители со своими детьми могут отправиться на велосипедную экскурсию. Старт - от вечного огня.В этот же день, 28 апреля, состоится презентация нового туристического маршрута. Его посвятили нашей "визитной карточке" - дымковской игрушке. Этому промыслу более четырехсот лет.А 29 апреля, в воскресенье, пройдет официальное открытие летнего туристического сезона Кировской области. Уже традиционно площадкой "туристического рая" послужит любимое место отдыха горожан - парк имени Кирова. В 10:30 утра от Диорамы стартует пешеходная экскурсия.Киров богат парками и скверами. А вот знают ли горожане их историю? Для просвещения в июне начнется проект "Зеленые прогулки" по аналогии с "Пешком по Вятке". Узнать более подробную информацию о туристических маршрутах можно на официальных сайтах Управления культуры администрации города Кирова и Детско-юношеского центра имени Александра Невского.