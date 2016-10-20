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Новости / Общество

В областном сборном пункте прошел очередной "День призывника"

Сегодня, 11:38 | Просмотров: 111 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В областном сборном пункте прошел очередной "День призывника". Военкомы рассказали будущим солдатам и их родителям о весенней призывной кампании.

Весенний призыв продлится до 15 июля. Всего в апреле - июле в вооруженные силы из Кировской области отправятся более полутора тысяч человек. Большинство новобранцев будут проходить службу в сухопутных частях - 818 человек. В национальную гвардию попадут 134 кировчанина, РВСН - 123, в воздушно-космические силы - 201 человек, части Центрального подчинения - 114, ВМФ - 50 и ВДВ - 45. По традиции, на областном сборном пункте в день призывника юношам рассказали и показали, какую форму носят военнослужащие, и что необходимо взять с собой, отправляясь на призывной пункт.

В областном сборном пункте прошел очередной "День призывника"АНДРЕЙ ХЛЫБОВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЛЕНИНСКОГО И НОВОВЯТСКОГО РАЙОНОВ ГОРОДА КИРОВА:
«В настоящее время только телефон. Рекомендуем взять телефон. Причем, не смартфоны, а самые простые. Запрещено использовать в вооруженных силах телефоны с геолокацией, только для связи с родными».

Основная отправка на службу в армию будет проходить с 20 июня до 15 июля. Основной посыл дня призывника - рассказать и показать юношам, что ничего страшного в военной службе нет. Армию бояться не надо, потому как служба продлится всего лишь один год. Не исключено, что некоторые после срочной службы заходят остаться служить по контракту, а пока у юношей впереди очередной этап взросления.


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