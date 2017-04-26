Вятка перешла рубеж нулевого поста

Поделиться новостью:

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы города, за прошедшие сутки вода в реке Вятке поднялась сразу на 30 см и находится на отметке «плюс» 27 см от нулевого поста.Это самый существенный «рост» за четыре дня после вскрытия льда. По метеопрогнозу, в ближайшие дни погода в Кирове изменится: температура воздуха будет держаться на минусовых отметках, при этом 22 и 23 апреля ожидаются снегопады.- Эти погодные условия не должны оказать существенного влияния на ход паводка, - отметил начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин, - резкого прироста воды не прогнозируется. Ситуация развивается в «штатном режиме» и находится под контролем всех отраслевых служб.