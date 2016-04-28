Умелец из Котельнича черпает вдохновение из отработавших деталей автомобиля

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Отслужившие свой срок автомобильные детали обретают новую жизнь в руках уникального мастера из Котельничского района. Из тяжелых и массивных запчастей он делает стильные и практичные вещи для дома. Наша съемочная группа познакомилась с автором настоящих шедевров.Минимум вложений, максимум эффекта. Так сам Александр говорит про свое увлечение. В ход идут отработанные и уже никому не нужные детали, зато получаются не просто оригинальные, красивые вещи, но и полезные в быту.Первая и самая маленькая по размеру работа - это подарок супруге на 8 марта. Желание однажды удивить любимую женщину переросло в уникальное хобби. Подобных мастеров в России единицы, поэтому практически все идеи собственные.Любовь к железным деталям объяснить можно - Александр работает инженером в колхозе "Искра". А вот откуда столько творческого вдохновения - объяснить не могут ни родные, ни друзья. Зато и те и другие с нетерпением ждут очередной шедевр. Последняя готовая работа - это журнальный столик, в основе которого литой автомобильный диск.В свободное время в гараже кипит подготовительная работа для нового проекта. Самое сложное, объясняет мастер, очистить отработанные детали от нагара. В ход идут разные приспособления щетки, бензин, наждачка и даже чистящие средства для кухни.При создании своих работ Александр использует те же навыки и технологии, что и при ремонте техники. Режет металл болгаркой, соединяет детали сварочным аппаратом, красит из баллончика после грунтовки, затем покрывает лаком и следует главному своему принципу: максимально сохранить первоначальный вид детали.Каждый новый шедевр, как правило, становится подарком для друзей и близких. За три года хобби создано уже больше десятка работ, в голове еще сотни идей.