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Умелец из Котельнича черпает вдохновение из отработавших деталей автомобиля

Сегодня, 10:03 | Просмотров: 104 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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Отслужившие свой срок автомобильные детали обретают новую жизнь в руках уникального мастера из Котельничского района. Из тяжелых и массивных запчастей он делает стильные и практичные вещи для дома. Наша съемочная группа познакомилась с автором настоящих шедевров.

Минимум вложений, максимум эффекта. Так сам Александр говорит про свое увлечение. В ход идут отработанные и уже никому не нужные детали, зато получаются не просто оригинальные, красивые вещи, но и полезные в быту.

Умелец из Котельнича черпает вдохновение из отработавших деталей автомобиля АЛЕКСАНДР ГУЛИН:
«Это деталь - цилиндр поршневой группы. В данном случае это от легкового автомобиля, от двигателя. Тракторные детали массивные, тяжелые. Вот, правда, тракторный поршень, но это уже копилка».

Первая и самая маленькая по размеру работа - это подарок супруге на 8 марта. Желание однажды удивить любимую женщину переросло в уникальное хобби. Подобных мастеров в России единицы, поэтому практически все идеи собственные.

АЛЕКСАНДР ГУЛИН:
«Процесс не скорый. Бывает, придумываешь, передумываешь. Все в голове. Иногда приходится отложить, на ум все равно что-нибудь придет».

Любовь к железным деталям объяснить можно - Александр работает инженером в колхозе "Искра". А вот откуда столько творческого вдохновения - объяснить не могут ни родные, ни друзья. Зато и те и другие с нетерпением ждут очередной шедевр. Последняя готовая работа - это журнальный столик, в основе которого литой автомобильный диск.

АЛЕКСАНДР ГУЛИН:
«Тут можно массу всего придумать, другие ножки, диск большего размера. Сейчас я работаю над другим проектом, там тоже стол, но уже из автомобильного двигателя».

В свободное время в гараже кипит подготовительная работа для нового проекта. Самое сложное, объясняет мастер, очистить отработанные детали от нагара. В ход идут разные приспособления щетки, бензин, наждачка и даже чистящие средства для кухни.

- Вот это бракованная деталь, это ее рабочий вид, снятая с двигателя. Вот это все надо очистить, чтобы она приобрела такой вид.

При создании своих работ Александр использует те же навыки и технологии, что и при ремонте техники. Режет металл болгаркой, соединяет детали сварочным аппаратом, красит из баллончика после грунтовки, затем покрывает лаком и следует главному своему принципу: максимально сохранить первоначальный вид детали.

АЛЕКСАНДР ГУЛИН:
«Из такого обычного старого диска сцепления, можно его разобрать, готовим площадку, часовой механизм, раскрашиваем и будут готовы настенные часы».

Каждый новый шедевр, как правило, становится подарком для друзей и близких. За три года хобби создано уже больше десятка работ, в голове еще сотни идей.


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