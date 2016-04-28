Умелец из Котельнича черпает вдохновение из отработавших деталей автомобиля
Минимум вложений, максимум эффекта. Так сам Александр говорит про свое увлечение. В ход идут отработанные и уже никому не нужные детали, зато получаются не просто оригинальные, красивые вещи, но и полезные в быту.
АЛЕКСАНДР ГУЛИН:
«Это деталь - цилиндр поршневой группы. В данном случае это от легкового автомобиля, от двигателя. Тракторные детали массивные, тяжелые. Вот, правда, тракторный поршень, но это уже копилка».
Первая и самая маленькая по размеру работа - это подарок супруге на 8 марта. Желание однажды удивить любимую женщину переросло в уникальное хобби. Подобных мастеров в России единицы, поэтому практически все идеи собственные.
АЛЕКСАНДР ГУЛИН:
«Процесс не скорый. Бывает, придумываешь, передумываешь. Все в голове. Иногда приходится отложить, на ум все равно что-нибудь придет».
Любовь к железным деталям объяснить можно - Александр работает инженером в колхозе "Искра". А вот откуда столько творческого вдохновения - объяснить не могут ни родные, ни друзья. Зато и те и другие с нетерпением ждут очередной шедевр. Последняя готовая работа - это журнальный столик, в основе которого литой автомобильный диск.
АЛЕКСАНДР ГУЛИН:
«Тут можно массу всего придумать, другие ножки, диск большего размера. Сейчас я работаю над другим проектом, там тоже стол, но уже из автомобильного двигателя».
В свободное время в гараже кипит подготовительная работа для нового проекта. Самое сложное, объясняет мастер, очистить отработанные детали от нагара. В ход идут разные приспособления щетки, бензин, наждачка и даже чистящие средства для кухни.
- Вот это бракованная деталь, это ее рабочий вид, снятая с двигателя. Вот это все надо очистить, чтобы она приобрела такой вид.
При создании своих работ Александр использует те же навыки и технологии, что и при ремонте техники. Режет металл болгаркой, соединяет детали сварочным аппаратом, красит из баллончика после грунтовки, затем покрывает лаком и следует главному своему принципу: максимально сохранить первоначальный вид детали.
АЛЕКСАНДР ГУЛИН:
«Из такого обычного старого диска сцепления, можно его разобрать, готовим площадку, часовой механизм, раскрашиваем и будут готовы настенные часы».
Каждый новый шедевр, как правило, становится подарком для друзей и близких. За три года хобби создано уже больше десятка работ, в голове еще сотни идей.
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