Вятка достигла уровня +127 см от нулевого поста

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Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города Кирова, за последние сутки вода в реке прибыла на 12 см и сейчас находится на отметке +127 см от нулевого пост.Напомним, что за предыдущие сутки в связи со вскрытием льда в районе г. Слободского река поднялась сразу на 52 см, сейчас рост половодья замедлился.- Ситуация развивается в «штатном режиме», все вопросы под контролем профильных служб, - отметил начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин.При повышении воды до уровня 250 см от нулевой отметки начнёт работать система оповещения в территориях, подверженных затоплению.