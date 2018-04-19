Вятка достигла уровня +127 см от нулевого поста
Напомним, что за предыдущие сутки в связи со вскрытием льда в районе г. Слободского река поднялась сразу на 52 см, сейчас рост половодья замедлился.
- Ситуация развивается в «штатном режиме», все вопросы под контролем профильных служб, - отметил начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин.
При повышении воды до уровня 250 см от нулевой отметки начнёт работать система оповещения в территориях, подверженных затоплению.
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