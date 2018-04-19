ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

24 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.7655
EURO: 75.7924
Погода в городе Кирове:
утром:  -2...0°C
днём:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Вятка достигла уровня +127 см от нулевого поста

Вчера, 13:01 | Просмотров: 160 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города Кирова, за последние сутки вода в реке прибыла на 12 см и сейчас находится на отметке +127 см от нулевого пост.

Напомним, что за предыдущие сутки в связи со вскрытием льда в районе г. Слободского река поднялась сразу на 52 см, сейчас рост половодья замедлился.

- Ситуация развивается в «штатном режиме», все вопросы под контролем профильных служб, - отметил начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин.

При повышении воды до уровня 250 см от нулевой отметки начнёт работать система оповещения в территориях, подверженных затоплению.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На железнодорожных станциях введен режим "Буран"

14:14 23.04.2018


На железнодорожных станциях введен режим "Буран"

Кировские подрядчики оказались не готовы к снегопаду

13:27 23.04.2018


Кировские подрядчики оказались не готовы к снегопаду

Школы работают в обычном режиме, но есть возможность учиться дистанционно

13:22 23.04.2018


Школы работают в обычном режиме, но есть возможность учиться дистанционно

ГИБДД поможет водителям на дороге

13:14 23.04.2018


ГИБДД поможет водителям на дороге

Вятка достигла уровня +127 см от нулевого поста

13:01 23.04.2018


Вятка достигла уровня +127 см от нулевого поста

Вятка перешла рубеж нулевого поста

15:46 20.04.2018


Вятка перешла рубеж нулевого поста

Этого Дня Победы она не дождалась...

15:43 20.04.2018


Этого Дня Победы она не дождалась...

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории ВОВ»

20:50 23.04.2018


Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории ВОВ»

Территория Кировской области может стать более комфортной

20:47 23.04.2018


Территория Кировской области может стать более комфортной

Снежная стихия в Кирове не думает отступать

20:45 23.04.2018


Снежная стихия в Кирове не думает отступать

В Кирове представили премьеру фильма "Тренер"

20:00 23.04.2018


В Кирове представили премьеру фильма "Тренер"

В области официально закрылся хоккейный сезон

17:53 23.04.2018


В области официально закрылся хоккейный сезон

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

За сутки Вятка поднялась на 21 см

19.04.2018


За сутки Вятка поднялась на 21 см

Вятка перешла рубеж нулевого поста

20.04.2018


Вятка перешла рубеж нулевого поста

9 мая уровень воды в Вятке в черте Кирова составил +446 см от «нулевого» поста.

09.05.2017


9 мая уровень воды в Вятке в черте Кирова составил +446 см от «нулевого» поста.

За сутки вода в Вятке «выросла» на 2 сантиметра

18.04.2018


За сутки вода в Вятке «выросла» на 2 сантиметра

За сутки вода в реке Вятке в черте Кирова прибыла на 19 см.

07.05.2017


За сутки вода в реке Вятке в черте Кирова прибыла на 19 см.

Вода в Вятке за сутки прибыла на 29 см

03.05.2017


Вода в Вятке за сутки прибыла на 29 см

Популярные новости

В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

10.04.2018


В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

12.04.2018


В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх