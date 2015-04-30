На железнодорожных станциях введен режим "Буран"

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В связи с ухудшением погоды на станциях Киров, Лянгасово, Котельнич и Балезино введен режим «Буран».В Кировской области объявлено штормовое предупреждение. В связи с резким ухудшением погодных условий (мокрый снег, скорость ветра до 15 метров в секунду) на станциях Киров, Лянгасово, Котельнич и Балезино в ночь с 21 на 22 апреля был введен режим «Буран». В этом режиме кировские железнодорожники продолжают работать и 23 апреля.Для расчистки стрелочных переводов и железнодорожных путей от снега дополнительно выведены люди, на станциях работает специализированная техника, включен пневмообдув стрелочных переводов (система удаления снега со стрелок). Главная задача железнодорожников - обеспечить бесперебойное движение поездов.На данный момент график движения пассажирских поездов соблюдается.