Региональная программа по возвращению соотечественников в Россию, живущих сейчас за рубежом

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В Доме Дружбы Народов состоялась презентация региональной программы по содействию переселения соотечественников, живущих сейчас за рубежом. Кто будет возвращаться с чужбины в Кировскую область, и какие стимулы для этого предусмотрены?Статистика соотношения уехавших и вернувшихся на Родину соотечественников пока не очень утешительная: из России уезжают квалифицированные специалисты, в основном на Запад, а приток мигрантов в массе состоит из граждан СНГ и далеко не всегда это люди с хорошим образованием. Региональная программа призвана переломить эту тенденцию. Кировской области нужны профессионалы.Послушать, на кого ориентирована программа, и какие льготы в ней предусмотрены, пришли представители диаспор из стран ближнего зарубежья. Многие давно живут в Кировской области и хотели бы воссоединиться с семьями. И, по их мнению, уровень доходов квалифицированных специалистов в Средней Азии вполне может конкурировать с Россией, особенно после падения курса рубля и введения санкций.Федеральная программа содействия добровольному переселению в России действует с 2006 года, но Кировская область включилась в неё только в 2018. Тем, кто решит воспользоваться шансом приехать домой, будет проще получить гражданство, компенсируются затраты на переезд, и предоставят ряд других льгот.Конечно, Кировская область ждёт обратно и тех, кто уехал в страны Западной Европы и США. Они тоже могут воспользоваться программой содействия добровольному переселению. История помнит примеры, как в Советский Союз с чужбины возвращались такие известные люди, как Александр Вертинский, Алексей Толстой, Максим Горький, Марина Цветаева. Любовь к Родине, тоска по ней для них оказалась сильней обстоятельств. Так и сегодня двери домой открыты для всех.