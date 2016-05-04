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Кировчанам помогут сделать таблички с фотографиями для акции "Бессмертный полк"

Вчера, 17:52 | Просмотров: 158 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В этом году акция "Бессмертный полк" начнется после Парада Победы. Подготовить фотографию родственника можно как самостоятельно, так и воспользовавшись бесплатной услугой МФЦ.

Вместе со всей страной кировчане с 2013 года участвуют в акции "Бессмертный полк". С каждым годом количество желающих пройти с фотографией своего родственника - участника войны или труженика тыла, становится все больше. Так, в прошлом году их было более шести тысяч. Для удобства кировчан в этот День Победы колонна "Бессмертного полка" пойдет после Парада. Сбор участников назначен на 12 часов перед сценой на Театральной площади. Кроме того, для тех, кто впервые принимает участие в акции, предусмотрена возможность изготовить фотографию. Сделать это можно уже сегодня в любом отделении МФЦ.

Кировчанам помогут сделать таблички с фотографиями для акции "Бессмертный полк"НИКОЛАЙ НАГАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МФЦ:
«Услуга безвозмездная, для заявителя бесплатная. Результат будет выдаваться с 3 по 7 мая. Это фотография формата А4 заламинированная».

Фотография будет без ручки, поэтому держатель нужно закрепить самому. Стоит обратить внимание и на качество фото - при увеличении серьезные изъяны, скорее всего, сохранятся.

НИКОЛАЙ НАГАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МФЦ:
«Мы ее будем сканировать, увеличивать, максимально улучшим качество, но восстановить часть фото не сможем».

Заказать фотографию своего героя можно в любом городском отделении МФЦ до 27 апреля включительно. При себе необходимо иметь паспорт и фотокарточку.

Кировчанам помогут сделать таблички с фотографиями для акции "Бессмертный полк"ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Оформить транспарант с фотографией можно и самостоятельно - никаких стандартов и ограничений нет. Кроме того, если фото участника войны не сохранилось, но изображение может быть и символическим, как дань памяти солдату».


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