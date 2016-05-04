Кировчанам помогут сделать таблички с фотографиями для акции "Бессмертный полк"
Вместе со всей страной кировчане с 2013 года участвуют в акции "Бессмертный полк". С каждым годом количество желающих пройти с фотографией своего родственника - участника войны или труженика тыла, становится все больше. Так, в прошлом году их было более шести тысяч. Для удобства кировчан в этот День Победы колонна "Бессмертного полка" пойдет после Парада. Сбор участников назначен на 12 часов перед сценой на Театральной площади. Кроме того, для тех, кто впервые принимает участие в акции, предусмотрена возможность изготовить фотографию. Сделать это можно уже сегодня в любом отделении МФЦ.
НИКОЛАЙ НАГАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МФЦ:
«Услуга безвозмездная, для заявителя бесплатная. Результат будет выдаваться с 3 по 7 мая. Это фотография формата А4 заламинированная».
Фотография будет без ручки, поэтому держатель нужно закрепить самому. Стоит обратить внимание и на качество фото - при увеличении серьезные изъяны, скорее всего, сохранятся.
НИКОЛАЙ НАГАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МФЦ:
«Мы ее будем сканировать, увеличивать, максимально улучшим качество, но восстановить часть фото не сможем».
Заказать фотографию своего героя можно в любом городском отделении МФЦ до 27 апреля включительно. При себе необходимо иметь паспорт и фотокарточку.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Оформить транспарант с фотографией можно и самостоятельно - никаких стандартов и ограничений нет. Кроме того, если фото участника войны не сохранилось, но изображение может быть и символическим, как дань памяти солдату».
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
25.05.2015