Кировчанам помогут сделать таблички с фотографиями для акции "Бессмертный полк"

Поделиться новостью:

В этом году акция "Бессмертный полк" начнется после Парада Победы. Подготовить фотографию родственника можно как самостоятельно, так и воспользовавшись бесплатной услугой МФЦ.Вместе со всей страной кировчане с 2013 года участвуют в акции "Бессмертный полк". С каждым годом количество желающих пройти с фотографией своего родственника - участника войны или труженика тыла, становится все больше. Так, в прошлом году их было более шести тысяч. Для удобства кировчан в этот День Победы колонна "Бессмертного полка" пойдет после Парада. Сбор участников назначен на 12 часов перед сценой на Театральной площади. Кроме того, для тех, кто впервые принимает участие в акции, предусмотрена возможность изготовить фотографию. Сделать это можно уже сегодня в любом отделении МФЦ.Фотография будет без ручки, поэтому держатель нужно закрепить самому. Стоит обратить внимание и на качество фото - при увеличении серьезные изъяны, скорее всего, сохранятся.Заказать фотографию своего героя можно в любом городском отделении МФЦ до 27 апреля включительно. При себе необходимо иметь паспорт и фотокарточку.