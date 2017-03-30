Территория Кировской области может стать более комфортной
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Цель встречи - принять решение о направлении в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации представленных конкурсных заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды».
Участвовать могут "малые города" с численностью до ста тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. От Кировской области в конкурсе решили принять участие пять городов: Слободской, Котельнич, Кирс, Омутнинск, Котельнич и Вятские Поляны. Конкурс проходит в несколько этапов. Первый - муниципальный, второй - региональный и третий - федеральный.
ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Федеральная комиссия не позднее 1 июня определят победителя. По категории "малые города" - 60 победителей. Сумма на эти цели - 5 млрд. рублей».
Денежная премия предоставляется из федерального бюджета победителям конкурса в виде дотаций в течение двух лет. Софинансирование не требуется. Основная задача всероссийского конкурса - поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств и развитие индустрии услуг. Так, в Слободском планируют благоустроить "Соборную площадь".
ИРИНА ЖЕЛВАКОВА, ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО:
«В рамках проекта планируется проведение реставрационных работ памятников, замена детской площадки, реконструкция фонтана, обустройство парковок и тротуаров, прилегающих к Соборной площади».
А, например, в Котельниче хотят сделать комфортным сквер "Городской сад", в Кирсе - улицу Кирова. По результатам заседания было принято решение одобрить все представленные проекты.
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