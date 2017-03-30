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Территория Кировской области может стать более комфортной. В Правительстве региона прошло заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".Участвовать могут "малые города" с численностью до ста тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. От Кировской области в конкурсе решили принять участие пять городов: Слободской, Котельнич, Кирс, Омутнинск, Котельнич и Вятские Поляны. Конкурс проходит в несколько этапов. Первый - муниципальный, второй - региональный и третий - федеральный.Денежная премия предоставляется из федерального бюджета победителям конкурса в виде дотаций в течение двух лет. Софинансирование не требуется. Основная задача всероссийского конкурса - поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств и развитие индустрии услуг. Так, в Слободском планируют благоустроить "Соборную площадь".А, например, в Котельниче хотят сделать комфортным сквер "Городской сад", в Кирсе - улицу Кирова. По результатам заседания было принято решение одобрить все представленные проекты.