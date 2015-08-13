В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.
Итоги масштабных проверок пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей были подведены на совместной пресс-конференции прокуратуры Кировской области и Главного управления МЧС.
В общей сложности было проверено 330 объектов, в их числе - 116 торговых центров. Прокуроры выявили факты отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и дымоудаления в цокольных этажах. Помимо этого имели место неукомплектованность объектов с первичными средствами пожаротушения и захламленность путей эвакуации.
13 объектов в Кирове и Кирово-Чепецке, где выявлены наиболее грубые нарушения, будут закрыты до устранения нарушений.
В отношении 6 из них (ТЦ «Зенит», РЦ «Гауди», ТЦ «Кировский универмаг», ТЦ «Мегаспорт», ТЦ «Бельетаж» и ночной клуб «Алькатраз» в г. Кирово-Чепецке) запрет на эксплуатацию уже вступил в силу.
Один объект (ТЦ «Лепсе») собственник закрыл сам.
по информации пресс-службы Прокуратуры Кировской области
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