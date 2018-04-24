В Кирове затопило несколько улиц.

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С последствиями снегопада на дорогах областного центра не могут совладать до сих пор.В первой половине дня водители жаловались на огромные снежные бугры, которые намерзли на улице Щорса и проспекте Строителей. Из-за ям и ледяной колеи часть автобусов даже сменила маршруты. В итоге жители микрорайона Дружба остались без общественного транспорта.В течение дня весь неубранный снег на проезжей части таял. В результате ливневка оказалась забита. И сейчас эти улицы напоминают водные каналы Венеции. При этом уровень воды постепенно прибывает.