В Кирове затопило несколько улиц.
В первой половине дня водители жаловались на огромные снежные бугры, которые намерзли на улице Щорса и проспекте Строителей. Из-за ям и ледяной колеи часть автобусов даже сменила маршруты. В итоге жители микрорайона Дружба остались без общественного транспорта.
В течение дня весь неубранный снег на проезжей части таял. В результате ливневка оказалась забита. И сейчас эти улицы напоминают водные каналы Венеции. При этом уровень воды постепенно прибывает.
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