В области вручили государственные награды и почетные знаки

Поделиться новостью:

Сегодня в региональном правительстве состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации и почетных знаков Кировской области.Медалью ордена «Родительская слава» награждена семейная пара из Афанасьевского района. Виктор и Глафира Бузмаковы воспитали пятерых детей, четверо связали свою жизнь с медициной. Сами супруги всю жизнь проработали в колхозе, имеют множество наград и поощрений за труд.Госнаграды и знаки отличия получили более двадцати кировчан. Почетным знаком «За милосердие и благотворительность» был отмечен директор Театра на Спасской Владимир Грибанов. О предоставлении к награде ходатайствовал Детский фонд, сотрудничество с которым у коллектива театра многолетнее и плодотворное. Частые гости на праздниках и спектаклях воспитанники детских домов и школ-интернатов, ребята из многодетных и малообеспеченных семей.Пятерым кировчанам присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Кировской области».Всех награжденных глава региона Игорь Васильев поблагодарил за созидательный труд, преданность своему делу и впечатляющие результаты.