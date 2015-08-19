В области вручили государственные награды и почетные знаки
Медалью ордена «Родительская слава» награждена семейная пара из Афанасьевского района. Виктор и Глафира Бузмаковы воспитали пятерых детей, четверо связали свою жизнь с медициной. Сами супруги всю жизнь проработали в колхозе, имеют множество наград и поощрений за труд.
ВИКТОР И ГЛАФИРА БУЗМАКОВЫ:
«Конечно, крепкую семью надо иметь, хорошо, когда есть поддержка, и они к нам приезжают, и мы к ним приезжаем, вот я недавно был у них, проверил, на севере, Ямало-Ненецкий округ, это очень далеко, они живут».
Госнаграды и знаки отличия получили более двадцати кировчан. Почетным знаком «За милосердие и благотворительность» был отмечен директор Театра на Спасской Владимир Грибанов. О предоставлении к награде ходатайствовал Детский фонд, сотрудничество с которым у коллектива театра многолетнее и плодотворное. Частые гости на праздниках и спектаклях воспитанники детских домов и школ-интернатов, ребята из многодетных и малообеспеченных семей.
ВЛАДИМИР ГРИБАНОВ, ДИРЕКТОР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Мы с удовольствием это делаем, у нас есть возможность этим заниматься, я говорю "у нас", потому что награду вручали мне, но, по сути дела, надо наградить театр, потому что театр этим занимается, весь коллектив практически».
Пятерым кировчанам присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Кировской области».
ТАТЬЯНА КОШКИНА, ХОРМЕЙСТЕР БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ:
«У меня народный песенно-танцевальный коллектив, куда ходят люди разных профессий, занимаются уже по 20 лет, вот такие преданные своему делу люди, я очень им благодарна, что они меня не покидают, поддерживают, работаем, ездим на конкурсы, на фестивали».
Всех награжденных глава региона Игорь Васильев поблагодарил за созидательный труд, преданность своему делу и впечатляющие результаты.
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