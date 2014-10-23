На помощь кировским обслуживающим организациям отправлена дополнительная техника.

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К устранению последствий снегопада присоединились: Кировское отделение ГЖД, АБЗ «Оричи», «Кировские коммунальные системы».Напомним, что с начала снегопада на улицы города вышла вся техника, имеющаяся в наличии у подрядчиков. А это 114 единиц. Однако этих сил оказалось недостаточно. Поэтому руководителей предприятий и организаций призвали оказать содействие по предоставлению дополнительной техники.Добавим, что продолжаются работы и во дворах. На улицы вывели весь штат дворников в количестве 1000 человек. Кроме того все без исключения управляющие компании, обслуживающие организации ведут работу по очистке кровель.На предстоящие вечер и ночь запланированы работы по вывозу снежных масс с улиц Ленина, Воровского, Октябрьского проспекта, Преображенской, проспекта Строителей, Лепсе, Ердякова, Физкультурников, Ленинградской.