На помощь кировским обслуживающим организациям отправлена дополнительная техника.
Напомним, что с начала снегопада на улицы города вышла вся техника, имеющаяся в наличии у подрядчиков. А это 114 единиц. Однако этих сил оказалось недостаточно. Поэтому руководителей предприятий и организаций призвали оказать содействие по предоставлению дополнительной техники.
Добавим, что продолжаются работы и во дворах. На улицы вывели весь штат дворников в количестве 1000 человек. Кроме того все без исключения управляющие компании, обслуживающие организации ведут работу по очистке кровель.
На предстоящие вечер и ночь запланированы работы по вывозу снежных масс с улиц Ленина, Воровского, Октябрьского проспекта, Преображенской, проспекта Строителей, Лепсе, Ердякова, Физкультурников, Ленинградской.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!