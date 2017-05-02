Совещание ГФИ по предстоящему пожароопасному периоду

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Высокие награды сегодня вручили и на координационном совещании под руководством главного федерального инспектора. Встреча была посвящена предстоящему пожароопасному периоду. Но началось совещание с торжественной части.Совещание началось с торжественной ноты. Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов вручил благодарности председателю избирательной комиссии Кировской области, заместителю председателя правительства региона и начальнику УМВД России по Кировской области.Как заметил губернатор Игорь Васильев, избирательная кампания в нашей области прошла открыто и честно.После перешли к теме подготовки региона к пожароопасному периоду. В прошлом году в области произошло семь лесных пожаров на площади более трех гектаров. При этом основными причинами возгораний, как и ранее, явилось неосторожное обращение населения с огнём. К нынешнему сезону, с учётом наиболее опасных в пожарном отношении участков и прилегающих к ним территорий разработано 39 планов тушения пожаров в лесничествах области и 5 маршрутов авиапатрулирования.Благодаря современным технологиям очевидцы также могут оперативно сообщить о возгораниях на портал "ГИС Лес" - через бесплатное мобильное приложение. Программа позволяет определить точную географическую привязку на карте любого пожара.Добавим, что в начале мая в области запланированы совместные межведомственные учения по отработке взаимодействия во время чрезвычайных ситуаций.