ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

25 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.6644
EURO: 75.2121
Погода в городе Кирове:
ночью:  -2...0°C
утром:  +1...+3°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Совещание ГФИ по предстоящему пожароопасному периоду

Вчера, 20:46 | Просмотров: 103 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Высокие награды сегодня вручили и на координационном совещании под руководством главного федерального инспектора. Встреча была посвящена предстоящему пожароопасному периоду. Но началось совещание с торжественной части.

Совещание началось с торжественной ноты. Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов вручил благодарности председателю избирательной комиссии Кировской области, заместителю председателя правительства региона и начальнику УМВД России по Кировской области.

Совещание ГФИ по предстоящему пожароопасному периодуВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Полномочным представителем Президента в ПФО принято решение о награждении благодарностью по итогам проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года».

Как заметил губернатор Игорь Васильев, избирательная кампания в нашей области прошла открыто и честно.

Совещание ГФИ по предстоящему пожароопасному периодуИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Федеральная сеть национального общественного мониторинга отметила Кировскую область в качестве лидера среди регионов ПФО по чистоте проведенных выборов. Мы вошли в 10-ку регионов страны, где не было нареканий ни по одному из параметров».

После перешли к теме подготовки региона к пожароопасному периоду. В прошлом году в области произошло семь лесных пожаров на площади более трех гектаров. При этом основными причинами возгораний, как и ранее, явилось неосторожное обращение населения с огнём. К нынешнему сезону, с учётом наиболее опасных в пожарном отношении участков и прилегающих к ним территорий разработано 39 планов тушения пожаров в лесничествах области и 5 маршрутов авиапатрулирования.

Совещание ГФИ по предстоящему пожароопасному периодуСЕРГЕЙ САЛИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основные задачи на этот пожароопасный сезон - обеспечить готовность, принятие комплекса мер по недопущению лесных пожаров. Такие задачи на ближайшее время».

Благодаря современным технологиям очевидцы также могут оперативно сообщить о возгораниях на портал "ГИС Лес" - через бесплатное мобильное приложение. Программа позволяет определить точную географическую привязку на карте любого пожара.

Добавим, что в начале мая в области запланированы совместные межведомственные учения по отработке взаимодействия во время чрезвычайных ситуаций.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

Жительница Кировской области заплатила 3 тысячи рублей за выигранный телефон.

17:57 24.04.2018


Жительница Кировской области заплатила 3 тысячи рублей за выигранный телефон.

На помощь кировским обслуживающим организациям отправлена дополнительная техника.

17:49 24.04.2018


На помощь кировским обслуживающим организациям отправлена дополнительная техника.

В Кировской области отменили мероприятия по карантину.

17:40 24.04.2018


В Кировской области отменили мероприятия по карантину.

15 человек пострадали в Кирове из-за снегопада.

17:35 24.04.2018


15 человек пострадали в Кирове из-за снегопада.

В Кирове затопило несколько улиц.

17:30 24.04.2018


В Кирове затопило несколько улиц.

В Кировской области выбрали регионального оператора по обращению с ТКО

17:20 24.04.2018


В Кировской области выбрали регионального оператора по обращению с ТКО

На главу Лальского городского поселения завели уголовное дело.

16:16 24.04.2018


На главу Лальского городского поселения завели уголовное дело.

Все новости

Вести. Кировская область

Руководство Кирова рассказало о ближайших планах

20:47 24.04.2018


Руководство Кирова рассказало о ближайших планах

Совещание ГФИ по предстоящему пожароопасному периоду

20:46 24.04.2018


Совещание ГФИ по предстоящему пожароопасному периоду

Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

20:45 24.04.2018


Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

В реставрационный центр имени академика Грабаря в этом году отправятся 44 музейных экспоната

20:24 24.04.2018


В реставрационный центр имени академика Грабаря в этом году отправятся 44 музейных экспоната

В Кировской области прошла "Библионочь"

17:49 24.04.2018


В Кировской области прошла "Библионочь"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Совещание у ГФИ о готовности региона к пожароопасному сезону

02.05.2017


Совещание у ГФИ о готовности региона к пожароопасному сезону

Совещание при ГФИ о готовности региона к паводку и пожароопасному периоду

28.04.2014


Совещание при ГФИ о готовности региона к паводку и пожароопасному периоду

Лесоохрана готовится к непростому пожароопасному периоду

13.04.2018


Лесоохрана готовится к непростому пожароопасному периоду

Кировские леса будут патрулировать беспилотники

08.12.2016


Кировские леса будут патрулировать беспилотники

Учения по тушению лесных пожаров в Белохолуницком районе

07.05.2014


Учения по тушению лесных пожаров в Белохолуницком районе

Пожароопасный сезон в лесах

30.04.2015


Пожароопасный сезон в лесах

Популярные новости

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

12.04.2018


В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх