Совещание ГФИ по предстоящему пожароопасному периоду
Совещание началось с торжественной ноты. Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов вручил благодарности председателю избирательной комиссии Кировской области, заместителю председателя правительства региона и начальнику УМВД России по Кировской области.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Полномочным представителем Президента в ПФО принято решение о награждении благодарностью по итогам проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года».
Как заметил губернатор Игорь Васильев, избирательная кампания в нашей области прошла открыто и честно.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Федеральная сеть национального общественного мониторинга отметила Кировскую область в качестве лидера среди регионов ПФО по чистоте проведенных выборов. Мы вошли в 10-ку регионов страны, где не было нареканий ни по одному из параметров».
После перешли к теме подготовки региона к пожароопасному периоду. В прошлом году в области произошло семь лесных пожаров на площади более трех гектаров. При этом основными причинами возгораний, как и ранее, явилось неосторожное обращение населения с огнём. К нынешнему сезону, с учётом наиболее опасных в пожарном отношении участков и прилегающих к ним территорий разработано 39 планов тушения пожаров в лесничествах области и 5 маршрутов авиапатрулирования.
СЕРГЕЙ САЛИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основные задачи на этот пожароопасный сезон - обеспечить готовность, принятие комплекса мер по недопущению лесных пожаров. Такие задачи на ближайшее время».
Благодаря современным технологиям очевидцы также могут оперативно сообщить о возгораниях на портал "ГИС Лес" - через бесплатное мобильное приложение. Программа позволяет определить точную географическую привязку на карте любого пожара.
Добавим, что в начале мая в области запланированы совместные межведомственные учения по отработке взаимодействия во время чрезвычайных ситуаций.
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