Руководство Кирова рассказало о ближайших планах

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Власти Кирова обяжут подрядные организации докупить необходимую для уборки города технику. Кроме того решается вопрос о реконструкции системы ливневой канализации. Об этом сегодня сообщил журналистам Илья Шульгин.Ситуацию с уборкой снега глава кировской администрации считает неудовлетворительной. Стихийная ситуация со снежной бурей за минувшие несколько дней, в очередной раз, напомнила о необходимости существенных изменений в контрактах с подрядчиками. Кроме того, уже определен план по реконструкции систем ливневых канализаций. Старая система не позволяет талой воде уходить с проезжих частей, превращая за ночь дороги в ледовый каток.На пресс-конференции обсуждался и ряд других острых вопросов, касающихся жизни Кировчан. Речь шла и о строительстве детских садов, о переезде нескольких кировских школ в другие здания, о предстоящем летнем ремонте дорог. В Администрации подтвердили факт, проводящийся проверки качества детского питания в школьных и дошкольных учреждениях.Кроме того, Илья Шульгин поделился с журналистами планом по превращению района Вересники в перспективную точку роста и развития спорта. В первую очередь, речь идет о строительстве легкоатлетического манежа. Кроме того, в районе будут построены и другие спортивные объекты.