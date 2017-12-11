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Руководство Кирова рассказало о ближайших планах

Вчера, 20:47 | Просмотров: 136 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Власти Кирова обяжут подрядные организации докупить необходимую для уборки города технику. Кроме того решается вопрос о реконструкции системы ливневой канализации. Об этом сегодня сообщил журналистам Илья Шульгин.

Ситуацию с уборкой снега глава кировской администрации считает неудовлетворительной. Стихийная ситуация со снежной бурей за минувшие несколько дней, в очередной раз, напомнила о необходимости существенных изменений в контрактах с подрядчиками. Кроме того, уже определен план по реконструкции систем ливневых канализаций. Старая система не позволяет талой воде уходить с проезжих частей, превращая за ночь дороги в ледовый каток.

Руководство Кирова рассказало о ближайших планахИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Отсутствие ливневой канализации. Очевидная проблема, которая долгое время уже лежит на поверхности и за нее как-то никто не хочет взяться. Сегодня эта проблема нам в руки попала. И могу сказать, что на сегодняшний день, фактически уже сформировано техзадание на создание схемы ливневой канализации в городе. После чего уже будет приниматься решение о том, чтобы эту схему реализовать».

На пресс-конференции обсуждался и ряд других острых вопросов, касающихся жизни Кировчан. Речь шла и о строительстве детских садов, о переезде нескольких кировских школ в другие здания, о предстоящем летнем ремонте дорог. В Администрации подтвердили факт, проводящийся проверки качества детского питания в школьных и дошкольных учреждениях.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сегодня доложить какой-то окончательный результат я не могу. Знаю только, что есть в этой системе серьезные нарушения, с которыми мы сегодня боремся. Большие были нарекания по стоимости продуктов, сегодня могу сказать, что работа по систематизации этого вопроса ведется, и дала свои первые плоды. То есть мы сегодня цены на закупаемые продукты приводим к определенной рыночной норме при закупке на опте».
 
Кроме того, Илья Шульгин поделился с журналистами планом по превращению района Вересники в перспективную точку роста и развития спорта. В первую очередь, речь идет о строительстве легкоатлетического манежа. Кроме того, в районе будут построены и другие спортивные объекты.


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