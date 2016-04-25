В Кирове стартовала акция "Георгиевская ленточка"

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Накануне в Кирове начали раздавать георгиевские ленточки. Как долго продлится популярная акция, где и в какие дни можно будет получить символ Великой Победы?Сегодня георгиевские ленточки можно было получить у Театральной площади, у Филармонии, у Цирка, на площади Лепсе, у ЦУМа и на площади перед городской администрацией. Волонтеры Победы выдавали только одну ленточку в руки и рассказывали, как её нужно правильно носить.Георгиевская лента - не украшение, которое можно прикрепить куда угодно. Волонтеры просят не забывать, что для ветеранов – это символ награды и памяти и легкомысленное обращение с ней недопустимо.По правилам, один человек не может попросить 2 или 3 ленточки одновременно, но для ветеранов делаются исключения. До Дня Победы в Кирове акция будет повторяться. Наиболее массовая раздача ленточек начнется 5 мая.