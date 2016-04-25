В Кирове стартовала акция "Георгиевская ленточка"
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Акция "георгиевская ленточка" стартовала в России в 2005 году и с тех пор только набирает свои обороты. Ежегодно в нашей стране раздаются сотни тысяч таких ленточек - символов Победы, символов нашей гордости за освобождение всего мира от фашизма».
Сегодня георгиевские ленточки можно было получить у Театральной площади, у Филармонии, у Цирка, на площади Лепсе, у ЦУМа и на площади перед городской администрацией. Волонтеры Победы выдавали только одну ленточку в руки и рассказывали, как её нужно правильно носить.
ДАРЬЯ ЕФИМОВА, ВОЛОНТЁР ПОБЕДЫ:
«Георгиевская ленточка носится в области сердца. Её нельзя цеплять на машину, велосипед, сумку, в волосы мы тоже ее не вплетаем, на обуви не носим. Если она потеряла первоначальный свой вид, её лучше заменить».
Георгиевская лента - не украшение, которое можно прикрепить куда угодно. Волонтеры просят не забывать, что для ветеранов – это символ награды и памяти и легкомысленное обращение с ней недопустимо.
- У меня бабушка ещё ветеран.
- Мы выдаем по одной в одни руки.
По правилам, один человек не может попросить 2 или 3 ленточки одновременно, но для ветеранов делаются исключения. До Дня Победы в Кирове акция будет повторяться. Наиболее массовая раздача ленточек начнется 5 мая.
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