В Кировской области в канун 9 мая стартует акция "Подвезу ветерана"
В свои 90 лет Михаил Кузьмич с улыбкой называет себя молодым. Его боевая закалка и озорной характер супруги помогают, и чувствовать и выглядеть бодро, не смотря на возраст. В канун 9 мая как обычно, все чаще всплывают в памяти картины военных лет, ставший родным аэродром, где пришлось быть связистом, и невысокий, отважный мальчишка, каким попал Михаил Кузьмич на фронт в 44-м.
МИХАИЛ ТЕПЛЫХ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Каждую неделю меня вызывали в военкомат прямо из класса. Линейкой рост измерят и обратно отправляют. Иди, учись. А потом им видно надоело и так меня в 16 лет взяли».
9 мая в Макарье, как и в тысячах городов и сел страны, местные жители соберутся вместе на главной площади. Почетным гостем также по традиции здесь будет Михаил Кузьмич, который через всю площадь проносит копию победного знамени.
СНЕЖАНА КРИНИЦЫНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЕЖИ С.МАКАРЬЕ:
«У нас остался один участник войны, много тружеников тыла. Все они в преклонном возрасте, а крупное мероприятие у нас проводится здесь на площади, получается их всех нужно сюда доставить».
В этом году впервые волонтеры села Макарье объявили среди жителей акцию "Подвезу ветерана", которая в крупных городах стала уже традиционной. В первые же дни откликнулись 4 водителя, среди которых была и Надежда Шуракова. Будучи социальным работником по профессии, остаться равнодушной к призыву помочь в священный для всей страны день она просто не могла. В память о своих родных, которые пережили ужасы войны 9 мая, она будет за рулем.
НАДЕЖДА ШУРАКОВА, УЧАСТНИКА АКЦИИ "ПОДВЕЗИ ВЕТЕРАНА":
«Мы были маленькие, не ценили это так. Вернуть бы сейчас всех бабушек и дедушек».
Кировская область принимает участие в акции "Подвезу ветерана" уже четвертый год. В Кирове, как правило, в ней участвуют службы такси. В этом году активно в акцию включились районы, где участниками становятся обычные автолюбители. Желающие присоединиться к ним могут обратиться по месту жительства в совет ветеранов, администрацию населенного пункта или в организацию "Волонтеры Победы".
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