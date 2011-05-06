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Новости / Общество

В Кировской области в канун 9 мая стартует акция "Подвезу ветерана"

Вчера, 17:56 | Просмотров: 116 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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В Кировской области в канун 9 мая вновь стартует акция "Подвезу ветерана", которая в России приобретает все больший размах. В этом году в нее включились даже небольшие села. Из одного такого населенного пункта в Котельничском районе, наш сюжет.

В свои 90 лет Михаил Кузьмич с улыбкой называет себя молодым. Его боевая закалка и озорной характер супруги помогают, и чувствовать и выглядеть бодро, не смотря на возраст. В канун 9 мая как обычно, все чаще всплывают в памяти картины военных лет, ставший родным аэродром, где пришлось быть связистом, и невысокий, отважный мальчишка, каким попал Михаил Кузьмич на фронт в 44-м.

В Кировской области в канун 9 мая стартует акция "Подвезу ветерана" МИХАИЛ ТЕПЛЫХ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Каждую неделю меня вызывали в военкомат прямо из класса. Линейкой рост измерят и обратно отправляют. Иди, учись. А потом им видно надоело и так меня в 16 лет взяли».

9 мая в Макарье, как и в тысячах городов и сел страны, местные жители соберутся вместе на главной площади. Почетным гостем также по традиции здесь будет Михаил Кузьмич, который через всю площадь проносит копию победного знамени.

В Кировской области в канун 9 мая стартует акция "Подвезу ветерана" СНЕЖАНА КРИНИЦЫНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЕЖИ С.МАКАРЬЕ:
«У нас остался один участник войны, много тружеников тыла. Все они в преклонном возрасте, а крупное мероприятие у нас проводится здесь на площади, получается их всех нужно сюда доставить».
 
В этом году впервые волонтеры села Макарье объявили среди жителей акцию "Подвезу ветерана", которая в крупных городах стала уже традиционной. В первые же дни откликнулись 4 водителя, среди которых была и Надежда Шуракова. Будучи социальным работником по профессии, остаться равнодушной к призыву помочь в священный для всей страны день она просто не могла. В память о своих родных, которые пережили ужасы войны 9 мая, она будет за рулем.

В Кировской области в канун 9 мая стартует акция "Подвезу ветерана" НАДЕЖДА ШУРАКОВА, УЧАСТНИКА АКЦИИ "ПОДВЕЗИ ВЕТЕРАНА":
«Мы были маленькие, не ценили это так. Вернуть бы сейчас всех бабушек и дедушек».

Кировская область принимает участие в акции "Подвезу ветерана" уже четвертый год. В Кирове, как правило, в ней участвуют службы такси. В этом году активно в акцию включились районы, где участниками становятся обычные автолюбители. Желающие присоединиться к ним могут обратиться по месту жительства в совет ветеранов, администрацию населенного пункта или в организацию "Волонтеры Победы".


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