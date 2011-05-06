В Кировской области в канун 9 мая стартует акция "Подвезу ветерана"

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В Кировской области в канун 9 мая вновь стартует акция "Подвезу ветерана", которая в России приобретает все больший размах. В этом году в нее включились даже небольшие села. Из одного такого населенного пункта в Котельничском районе, наш сюжет.В свои 90 лет Михаил Кузьмич с улыбкой называет себя молодым. Его боевая закалка и озорной характер супруги помогают, и чувствовать и выглядеть бодро, не смотря на возраст. В канун 9 мая как обычно, все чаще всплывают в памяти картины военных лет, ставший родным аэродром, где пришлось быть связистом, и невысокий, отважный мальчишка, каким попал Михаил Кузьмич на фронт в 44-м.9 мая в Макарье, как и в тысячах городов и сел страны, местные жители соберутся вместе на главной площади. Почетным гостем также по традиции здесь будет Михаил Кузьмич, который через всю площадь проносит копию победного знамени.В этом году впервые волонтеры села Макарье объявили среди жителей акцию "Подвезу ветерана", которая в крупных городах стала уже традиционной. В первые же дни откликнулись 4 водителя, среди которых была и Надежда Шуракова. Будучи социальным работником по профессии, остаться равнодушной к призыву помочь в священный для всей страны день она просто не могла. В память о своих родных, которые пережили ужасы войны 9 мая, она будет за рулем.Кировская область принимает участие в акции "Подвезу ветерана" уже четвертый год. В Кирове, как правило, в ней участвуют службы такси. В этом году активно в акцию включились районы, где участниками становятся обычные автолюбители. Желающие присоединиться к ним могут обратиться по месту жительства в совет ветеранов, администрацию населенного пункта или в организацию "Волонтеры Победы".