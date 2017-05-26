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Новости / Общество

Пленарное заседание ОЗС

Сегодня, 10:04 | Просмотров: 180 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Закрепление категории "дети войны", поправки в закон об обманутых дольщиках и переход на летнее время. Эти и другие вопросы рассмотрели сегодня на пленарном заседании депутаты Законодательного собрания Кировской области.

Статус "детей войны" сейчас законодательно закреплен, это те люди, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Отметим, что более 88 тысяч кировчан, подпадающих под эту категорию, уже получают меры соцподдержки по другим основаниям. На эти цели ежегодно направляется около 1 миллиарда 200 миллионов рублей из областного бюджета. Оставшиеся около девяти тысяч человек льгот не имеют.

Пленарное заседание ОЗС ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Надо смотреть глубже, и решать эти вопросы так, чтобы эти люди, действительно, вне очереди получали медицинское обслуживание, социальное обслуживание, решался вопрос с обеспечением других льгот, которые мы можем здесь, на территории области, организовать, для сельской местности - это обеспечение дровами, рассматривали пилотный проект по обеспечению такой категории людей в Слободском районе, этот опыт будем распространять по всей области».

Также депутаты приняли в первом чтении поправки в закон "О мерах по защите прав граждан – пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов".

Пленарное заседание ОЗС АЛЕКСАНДР ШИШКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Законопроектом предлагается расширить сферу применения закона для распространения его действия на граждан, пострадавших в ходе финансирования строительства домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блок-секций, где каждая квартира имеет отдельный вход с улицы, которые в настоящее время не могут рассчитывать на предоставление мер поддержки».

Пленарное заседание ОЗС ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень важна сама работа и наступательное движение в этом направлении, очень важно, что сегодня прокуратура вышла со своими предложениями, которые депутатами были поддержаны, это говорит об абсолютной законности тех предложений, которые мы принимаем, отрадно, что работаем вместе с правоохранительными органами, я думаю, что те изменения, которые были приняты, послужат на благо скорейшего разрешения проблем с так называемыми обманутыми дольщиками».

На заседании депутаты ОЗС заслушали отчет руководителя регионального Управления федеральной налоговой службы.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в области появилась территория опережающего развития, которая имеет свою налогооблагаемую базу, которая имеет очень большие льготы - это Вятские Поляны, помимо этого рассматривается вопрос по Белой Холунице и Лузе, это очень важно, и на комитете, когда предварительно был заслушан доклад, мы поняли, что нашли полное взаимопонимание и работа будет вестись с налоговой службой нашей области в том направлении, чтобы действительно работать на единую общую задачу - наполнение бюджета Кировской области».

Депутаты поддержали федеральную инициативу по переходу нашей страны на летнее время, внесенную депутатами Государственной Думы. По мнению авторов законопроекта, это не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье граждан.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все-таки мы остаемся в одном часовом поясе со столицей нашей Родины, но время передвигается, и вечером у нас будет светлее, а утром темнее, время меняться не будет, поэтому единогласно этот закон поддержали».


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