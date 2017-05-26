Пленарное заседание ОЗС

Поделиться новостью:

Закрепление категории "дети войны", поправки в закон об обманутых дольщиках и переход на летнее время. Эти и другие вопросы рассмотрели сегодня на пленарном заседании депутаты Законодательного собрания Кировской области.Статус "детей войны" сейчас законодательно закреплен, это те люди, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Отметим, что более 88 тысяч кировчан, подпадающих под эту категорию, уже получают меры соцподдержки по другим основаниям. На эти цели ежегодно направляется около 1 миллиарда 200 миллионов рублей из областного бюджета. Оставшиеся около девяти тысяч человек льгот не имеют.Также депутаты приняли в первом чтении поправки в закон "О мерах по защите прав граждан – пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов".На заседании депутаты ОЗС заслушали отчет руководителя регионального Управления федеральной налоговой службы.Депутаты поддержали федеральную инициативу по переходу нашей страны на летнее время, внесенную депутатами Государственной Думы. По мнению авторов законопроекта, это не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье граждан.