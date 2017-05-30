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Новости / Общество

В Кировской области началась подготовка к Великорецкому крестному ходу.

Сегодня, 14:28 | Просмотров: 52 | Версия для печати
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Члены оргкомитета по организации проведения Великорецкого крестного хода совершили рабочую поездку по маршруту Великорецкого Крестного хода.
 
В с. Бобино священнослужители осмотрели храм и площадку, где будет совершаться богослужение - акафист Николаю Чудотворцу, обсудили вопросы размещения на ночлег духовенства и певчих, спасателей и врачей.
 
Участники оргкомитета также осмотрели площадки у колокольни бывшего храма в селе Загарье и селе Монастырском. В этом году в Загарье паломников будут встречать два прихода: Серафимовского собора г. Кирова и Вознесенской церкви с. Загарье.
 
В с. Великорецком члены оргкомитета осмотрели берег реки Великой, который сейчас практически весь скрыт под снегом. После улучшения погодных условий планируется проверить функциональную пригодность строений.
 
 
В Кировской области началась подготовка к Великорецкому крестному ходу. В Кировской области началась подготовка к Великорецкому крестному ходу. В Кировской области началась подготовка к Великорецкому крестному ходу. В Кировской области началась подготовка к Великорецкому крестному ходу.
 
 
 
 
 
В селе Медяны гости осмотрели здание церкви, которую в настоящее время пытаются восстановить силами местного прихода. Здесь уже появились новые помещения трапезной и мест отдыха для сопровождающих крестных ход.
 
Напомним, Великорецкий крестный ход начнется 3 июня 2018 года. С его расписанием можно ознакомиться на сайте Вятской епархии.
 
фото вятская-епархия.рф


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