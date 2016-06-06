1 мая в центре Кирова будет ограничено движения транспорта.
- по ул. Карла Маркса на участке от ул. Преображенской до ул. Спасской;
- по ул. Володарского на участке от ул. Преображенской до ул. Спасской;
- по ул. Свободы на участке от ул. Преображенской до ул. Спасской;
- по ул. Ленина на участке от ул. Преображенской до ул. Горбачева;
- по ул. Казанской на участке от ул. Пятницкой до ул. Герцена;
- по ул. Карла Либкнехта от ул. Спасской до ул. Преображенской;
- по Динамовскому проезду.
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