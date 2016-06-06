1 мая в центре Кирова будет ограничено движения транспорта.

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Ограничения введут на время проведения праздничных мероприятий.

В связи с организацией шествия колонны профсоюзов 1 мая с 8.30 до 11.30 будет временно прекращено движение транспортных средств на участках улиц:

- по ул. Московской на участке от ул. Карла Маркса до Динамовского пр.;

- по ул. Карла Маркса на участке от ул. Преображенской до ул. Спасской;

- по ул. Володарского на участке от ул. Преображенской до ул. Спасской;

- по ул. Свободы на участке от ул. Преображенской до ул. Спасской;

- по ул. Ленина на участке от ул. Преображенской до ул. Горбачева;

- по ул. Казанской на участке от ул. Пятницкой до ул. Герцена;

- по ул. Карла Либкнехта от ул. Спасской до ул. Преображенской;

- по Динамовскому проезду.

30 апреля с 19.00 до 13.30 1 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на проезжих частях улиц Московская (от улицы Карла Либкнехта до Динамовского проезда) и Карла Маркса (от улицы Преображенской до улицы Спасской).

1 мая с 6.00 до 11.00 будет запрещена стоянка транспортных средств у здания по улице Спасской, 22 (кроме транспорта участников мероприятий).