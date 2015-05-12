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Новости / Общество

Районы области готовятся к акции "Бессмертный полк"

Сегодня, 17:54 | Просмотров: 96 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Жители Котельнича пятый год подряд пройдут в рядах "Бессмертного полка". Подготовка к акции идет полным ходом. Кроме взрослых в ней будут участвовать и школьники.

Ученики 2а класса о войне узнают на уроках внеклассного чтения. И дома родители рассказывают о фронтовиках-родственниках. В память о них к 9 мая школьники уже подготовили фотографии прадедов. В "Бессмертном полку" будут солдаты, наследники которых многое знают о них.

Районы области готовятся к акции "Бессмертный полк"АЛИНА СЕЛЕЗЕНЕВА, УЧЕНИЦА 2А КЛАССА:
«Мой прадед Русских Александр Алексеевич родился в 1922-м году. Принимал участие в Великой Отечественной войне. Служил на 1-м Украинском фронте танкистом. Было пять ранений и две контузии. Последняя в Берлине, когда брали рейхстаг».

И такие истории можно услышать от каждого школьника. С начала проведения акции в Котельниче Светлана Белых регулярно участвует в ней вместе со своими учениками. В этом году совместно с родителями вновь было принято решение пройти по центральной улице целым классом. Да еще и в единой форме. Один из атрибутов георгиевская ленточка, украшенная символом России - триколором.

- Так как-то покрасивее, поинтереснее. При чем, можно делать не только в таких вариантах. Ну минут двадцать на изготовления точно уйдет. А мам, когда ты на весь класса делала? Ну, мама тогда два дня сидела.

Родительская помощь оказывается и в швейном цехе. Здесь для ребят шьются пилотки. «Бессмертный полк» – акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. В Котельниче в ряды полка встают сотни горожан. Но с каждым годом в нем все больше детей, отдающих дань уважения и признательности подвигу героев-земляков.

Районы области готовятся к акции "Бессмертный полк"СВЕТЛАНА БЕЛЫХ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №2 Г.КОТЕЛЬНИЧА:
«Вот уже второй год работа проводится. Детям уже это интересно. Они узнают, они просят, они хотят быть вместе со всеми в едином строю».
 
 
Кроме шествия колонны "Бессмертного полка", 9 мая в Котельниче пройдут торжественные мероприятия с возложением венков к памятникам города и на кладбище.


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