Районы области готовятся к акции "Бессмертный полк"

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«Вот уже второй год работа проводится. Детям уже это интересно. Они узнают, они просят, они хотят быть вместе со всеми в едином строю».

Жители Котельнича пятый год подряд пройдут в рядах "Бессмертного полка". Подготовка к акции идет полным ходом. Кроме взрослых в ней будут участвовать и школьники.Ученики 2а класса о войне узнают на уроках внеклассного чтения. И дома родители рассказывают о фронтовиках-родственниках. В память о них к 9 мая школьники уже подготовили фотографии прадедов. В "Бессмертном полку" будут солдаты, наследники которых многое знают о них.И такие истории можно услышать от каждого школьника. С начала проведения акции в Котельниче Светлана Белых регулярно участвует в ней вместе со своими учениками. В этом году совместно с родителями вновь было принято решение пройти по центральной улице целым классом. Да еще и в единой форме. Один из атрибутов георгиевская ленточка, украшенная символом России - триколором.Родительская помощь оказывается и в швейном цехе. Здесь для ребят шьются пилотки. «Бессмертный полк» – акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. В Котельниче в ряды полка встают сотни горожан. Но с каждым годом в нем все больше детей, отдающих дань уважения и признательности подвигу героев-земляков.Кроме шествия колонны "Бессмертного полка", 9 мая в Котельниче пройдут торжественные мероприятия с возложением венков к памятникам города и на кладбище.