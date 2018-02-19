Несколько крупных некоммерческих организаций поделились успехами грантовых программ
Сегодня на заседание комиссии по социальным вопросам в общественную палату пригласили волонтеров. Руководители некоммерческих проектов, которым удалось получить в прошлом году президентские гранты, уже успели их частично реализовать, а значит, им было чем поделиться с комиссией. Иван Глинчиков представил проект «мы все свои».
ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Цель проекта создать условия для поиска, вовлечения людей с инвалидностью в практику серебряного волонтерства. То есть вот из этих 1600 людей мы не поверили, что мы не найдем активных людей, которые готовы включится в деятельность организации. И мы их нашли. Собственно, участники проекта это члены нашей организации в возрасте от 50ти лет. Так называемые люди серебряного возраста или серебряные волонтеры».
Средства гранта помогают организовать как волонтерскую деятельность, так и обучение самих добровольцев. Соответствующие семинары проводятся организаторами раз в месяц. Там волонтеры повышают юридическую и экономическую грамотность и учатся помогать людям в трудных ситуациях.
Свой проект представили общественникам и представители НКО «Дорогою добра» - которые занимались открытием творческих мастерских для детей с ограниченными возможностями здоровья.
ЕЛЕНА ЛЯНГУЗОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ РООРДИ «ДОРОГОЮ ДОБРА»:
«Первого сентября мы открыли наши творческие мастерские в новом помещении, которое было выделено городом. Сделали там ремонт, закупили оборудование. В том числе и на средства гранта. Там проводятся занятия для ребят старшего дошкольного и школьного возраста. Это различные творческие занятия. Ручной труд. Керамика, ткачество, валяние».
Главной целью участников заседания является не оценка деятельности НКО и реализации проектов. В первую очередь это обмен опытом и обсуждение общих вопросов, связанных с развитием некоммерческих организаций и движений области.
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