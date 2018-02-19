ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

26 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.6027
EURO: 76.1812
Погода в городе Кирове:
ночью:  +2...+4°C
утром:  +6...+8°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Несколько крупных некоммерческих организаций поделились успехами грантовых программ

Сегодня, 17:55 | Просмотров: 88 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Несколько крупных некоммерческих организаций поделились успехами грантовых программ перед членами общественной палаты. В прошлом году они получили внушительные средства по президентской программе на реализацию социальных проектов.

Сегодня на заседание комиссии по социальным вопросам в общественную палату пригласили волонтеров. Руководители некоммерческих проектов, которым удалось получить в прошлом году президентские гранты, уже успели их частично реализовать, а значит, им было чем поделиться с комиссией. Иван Глинчиков представил проект «мы все свои».

Несколько крупных некоммерческих организаций поделились успехами грантовых программИВАН ГЛИНЧИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Цель проекта создать условия для поиска, вовлечения людей с инвалидностью в практику серебряного волонтерства. То есть вот из этих 1600 людей мы не поверили, что мы не найдем активных людей, которые готовы включится в деятельность организации. И мы их нашли. Собственно, участники проекта это члены нашей организации в возрасте от 50ти лет. Так называемые люди серебряного возраста или серебряные волонтеры».

Средства гранта помогают организовать как волонтерскую деятельность, так и обучение самих добровольцев. Соответствующие семинары проводятся организаторами раз в месяц. Там волонтеры повышают юридическую и экономическую грамотность и учатся помогать людям в трудных ситуациях.

Свой проект представили общественникам и представители НКО «Дорогою добра» - которые занимались открытием творческих мастерских для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Несколько крупных некоммерческих организаций поделились успехами грантовых программЕЛЕНА ЛЯНГУЗОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ РООРДИ «ДОРОГОЮ ДОБРА»:
«Первого сентября мы открыли наши творческие мастерские в новом помещении, которое было выделено городом. Сделали там ремонт, закупили оборудование. В том числе и на средства гранта. Там проводятся занятия для ребят старшего дошкольного и школьного возраста. Это различные творческие занятия. Ручной труд. Керамика, ткачество, валяние».

Главной целью участников заседания является не оценка деятельности НКО и реализации проектов. В первую очередь это обмен опытом и обсуждение общих вопросов, связанных с развитием некоммерческих организаций и движений области.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Советском районе из цеха пилорамы украли деревообрабатывающий станок.

15:57 26.04.2018


В Советском районе из цеха пилорамы украли деревообрабатывающий станок.

В Кирове планируют создать административно-техническую инспекцию.

15:25 26.04.2018


В Кирове планируют создать административно-техническую инспекцию.

1 мая в центре Кирова будет ограничено движения транспорта.

15:03 26.04.2018


1 мая в центре Кирова будет ограничено движения транспорта.

В Кировской области началась подготовка к Великорецкому крестному ходу.

14:28 26.04.2018


В Кировской области началась подготовка к Великорецкому крестному ходу.

Житель Куменского района поверил мошенникам и лишился отпускных.

14:07 26.04.2018


Житель Куменского района поверил мошенникам и лишился отпускных.

В Кирове столкнулись две иномарки.

12:46 26.04.2018


В Кирове столкнулись две иномарки.

На Советском тракте «Лада-Калина» врезалась в «Уаз-Патриот».

12:44 26.04.2018


На Советском тракте «Лада-Калина» врезалась в «Уаз-Патриот».

Все новости

Вести. Кировская область

Гастроли в Кирове «Московского детского камерного театра кукол»

20:47 26.04.2018


Гастроли в Кирове «Московского детского камерного театра кукол»

Участники проекта "Лидеры Вятки" приступили ко второму этапу

20:46 26.04.2018


Участники проекта "Лидеры Вятки" приступили ко второму этапу

Кировчане почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

20:45 26.04.2018


Кировчане почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

Самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече

17:56 26.04.2018


Самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече

Несколько крупных некоммерческих организаций поделились успехами грантовых программ

17:55 26.04.2018


Несколько крупных некоммерческих организаций поделились успехами грантовых программ

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове прошел семинар «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта»

19.02.2018


В Кирове прошел семинар «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта»

Ремонт в центре "Дорогою добра"

04.08.2017


Ремонт в центре "Дорогою добра"

В Кирове стартует уникальный социальный проект «Обернитесь»

07.04.2016


В Кирове стартует уникальный социальный проект «Обернитесь»

Премии НКО

23.11.2015


Премии НКО

В Кирове прошла научная конференция о преодолении стереотипов в отношении людей с ограниченными возможностями

24.03.2014


В Кирове прошла научная конференция о преодолении стереотипов в отношении людей с ограниченными возможностями

Мониторинг НКО

16.08.2013


Мониторинг НКО

Популярные новости

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

Ольга Рысева прокомментировала ситуацию, сложившуюся с обучением детей 5-6 классов в посёлке Просница

18.04.2018


Ольга Рысева прокомментировала ситуацию, сложившуюся с обучением детей 5-6 классов в посёлке Просница

В Котельничском районе проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре трех человек.

16.04.2018


В Котельничском районе проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре трех человек.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх