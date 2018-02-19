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Несколько крупных некоммерческих организаций поделились успехами грантовых программ перед членами общественной палаты. В прошлом году они получили внушительные средства по президентской программе на реализацию социальных проектов.Сегодня на заседание комиссии по социальным вопросам в общественную палату пригласили волонтеров. Руководители некоммерческих проектов, которым удалось получить в прошлом году президентские гранты, уже успели их частично реализовать, а значит, им было чем поделиться с комиссией. Иван Глинчиков представил проект «мы все свои».Средства гранта помогают организовать как волонтерскую деятельность, так и обучение самих добровольцев. Соответствующие семинары проводятся организаторами раз в месяц. Там волонтеры повышают юридическую и экономическую грамотность и учатся помогать людям в трудных ситуациях.Свой проект представили общественникам и представители НКО «Дорогою добра» - которые занимались открытием творческих мастерских для детей с ограниченными возможностями здоровья.Главной целью участников заседания является не оценка деятельности НКО и реализации проектов. В первую очередь это обмен опытом и обсуждение общих вопросов, связанных с развитием некоммерческих организаций и движений области.