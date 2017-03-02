Выставка «100 лет на страже границ Родины» в музее воинской славы

Поделиться новостью:

В музее воинской славы открылась выставка, посвященная 100-летнему юбилею погранвойск, причем с особым акцентом на морскую тематику. Макеты пограничных кораблей, образцы формы советских моряков, дембельские альбомы и другие экспонаты увидел Иван Швецов.Сухопутная часть экспозиции посвящена истории пограничной службы в период Великой отечественной войны, участию кировских пограничников конфликту на полуострове Даманский, работе пограничников на таджикско-афганской границе.На открытии экспозиции побывал Борис Зарубин, главный корабельный старшина запаса, в 70-е годы он служил на Дальнем Востоке, на корабле Феликс Дзержинский. В 1973 году он с товарищем совершил героический поступок - спас с горящего советского корабля моряков. Сделать это было крайне непросто.Подвиг моряков не остался незамеченным. Бориса Зарубина наградили медалью "За отличие в охране государственной границы. В удостоверении к награде стоит личная подпись тогдашнего генсека - Андропова. Моряки основательно подготовились к этой выставке, среди экспонатов: якорь, флаги и форма советских морских пограничных войск, дембельские альбомы моряков, фотографии, другие документы.Вставка приурочена сразу к двум праздникам: к 9 мая и дню пограничника и будет работать до 1 июня.