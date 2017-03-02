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Новости / Общество

Выставка «100 лет на страже границ Родины» в музее воинской славы

Сегодня, 11:30 | Просмотров: 70 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В музее воинской славы открылась выставка, посвященная 100-летнему юбилею погранвойск, причем с особым акцентом на морскую тематику. Макеты пограничных кораблей, образцы формы советских моряков, дембельские альбомы и другие экспонаты увидел Иван Швецов.

Сухопутная часть экспозиции посвящена истории пограничной службы в период Великой отечественной войны, участию кировских пограничников конфликту на полуострове Даманский, работе пограничников на таджикско-афганской границе.

Выставка «100 лет на страже границ Родины» в музее воинской славыДЕНИС ГРИШИН, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Есть вещи уникальные, посвященные бойцам сухопутных пограничных частей. Камень из брестской крепости, гильза с землёй из Брестской крепости».
 
На открытии экспозиции побывал Борис Зарубин, главный корабельный старшина запаса, в 70-е годы он служил на Дальнем Востоке, на корабле Феликс Дзержинский. В 1973 году он с товарищем совершил героический поступок - спас с горящего советского корабля моряков. Сделать это было крайне непросто.

БОРИС ЗАРУБИН, ГЛАВНЫЙ КОРАБЕЛЬНЫЙ СТАРШИНА ЗАПАСА:
«Спасли 7, но самый сложный был первый. Мы его тянули на резиновом надувном плотике, при нулевой видимости, делали выброски из гранатомёта, чтобы нас заметили».
 
Подвиг моряков не остался незамеченным. Бориса Зарубина наградили медалью "За отличие в охране государственной границы. В удостоверении к награде стоит личная подпись тогдашнего генсека - Андропова. Моряки основательно подготовились к этой выставке, среди экспонатов: якорь, флаги и форма советских морских пограничных войск, дембельские альбомы моряков, фотографии, другие документы.

Выставка «100 лет на страже границ Родины» в музее воинской славыЮРИЙ МАЛЫХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ И МОРЯКОВ ЗАПАСА МОРСКИХ ЧАСТЕЙ ПОГРАНВОЙСК В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самым большим открытием для нас было то, что на станции юных техников г. Кирова мы нашли руководителя судомодельного кружка, который многие годы занимается созданием макетом пограничных судов».
 
Вставка приурочена сразу к двум праздникам: к 9 мая и дню пограничника и будет работать до 1 июня.


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