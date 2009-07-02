Участники проекта "Лидеры Вятки" приступили ко второму этапу

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«По роду деятельности я управляю коллективом. Функция заведующего кафедрой подразумевает, что у меня в подчинении сотрудники, студенты. И я чувствую недостаток компетенции в этой области. Конкурс "Лидеры Вятки" поможет мне этот недостаток компенсировать».

«Мы видим интересное распределение: представители сектора экономики, ведущих предприятий города, банковский сектор, 18 человек - система образования и здравоохранения, то есть социальных сфер».

«"Лидеры Вятки" - уникальный проект для субъекта. Он направлен на то, чтобы мы выявили тех людей, которые могли прийти в сферы управления и проявить себя, привнести инновации в развитие этих сфер».

"Лидеры Вятки" могут войти в кадровый резерв Правительства области. В Кирове стартовал уникальный проект для молодых управленцев. Больше четырехсот человек претендовали на участие. Кто стал лучшим?Такое в нашем городе впервые. Уникальный проект Правительства Кировской области и Совета ректоров вузов - "Лидеры Вятки". Молодые управленцы могут получить здесь комплексную оценку лидерских качеств и войти в "золотой" кадровый резерв региона.Всего на конкурс заявились 424 человек. 209 из них были допущены к тестированию, которое проходило дистанционно и направлено на выявление тех, кто примет участие в основном этапе проекта. В итоге были выбраны 50 лучших. Именно им предстоит борьба за возможность проявить себя.Основной, решающий, этап конкурса будет проходить три дня. За это время участники узнают о стратегическом развитии Кировской области, современных технологиях управления, проектной деятельности и многом другом. Спикеры - профессор МГУ имени Ломоносова, преподаватели наших вузов, а также исполняющая обязанности министра экономического развития региона Наталья Кряжева.Уже совсем скоро станет известно, кто же пополнит ряды регионального кадрового резерва управленцев Кировской области.