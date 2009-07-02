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Участники проекта "Лидеры Вятки" приступили ко второму этапу

Сегодня, 20:46 | Просмотров: 81 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Лидеры Вятки" могут войти в кадровый резерв Правительства области. В Кирове стартовал уникальный проект для молодых управленцев. Больше четырехсот человек претендовали на участие. Кто стал лучшим?

Такое в нашем городе впервые. Уникальный проект Правительства Кировской области и Совета ректоров вузов - "Лидеры Вятки". Молодые управленцы могут получить здесь комплексную оценку лидерских качеств и войти в "золотой" кадровый резерв региона.

Участники проекта "Лидеры Вятки" приступили ко второму этапуРОМАН ВЕСНИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПОЛИМЕРОВ ВЯТГУ:
«По роду деятельности я управляю коллективом. Функция заведующего кафедрой подразумевает, что у меня в подчинении сотрудники, студенты. И я чувствую недостаток компетенции в этой области. Конкурс "Лидеры Вятки" поможет мне этот недостаток компенсировать».
 
 
Всего на конкурс заявились 424 человек. 209 из них были допущены к тестированию, которое проходило дистанционно и направлено на выявление тех, кто примет участие в основном этапе проекта. В итоге были выбраны 50 лучших. Именно им предстоит борьба за возможность проявить себя.

Участники проекта "Лидеры Вятки" приступили ко второму этапуКОНСТАНТИН БАЖИН, ПРОРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТГУ:
«Мы видим интересное распределение: представители сектора экономики, ведущих предприятий города, банковский сектор, 18 человек - система образования и здравоохранения, то есть социальных сфер».
 
 
Основной, решающий, этап конкурса будет проходить три дня. За это время участники узнают о стратегическом развитии Кировской области, современных технологиях управления, проектной деятельности и многом другом. Спикеры - профессор МГУ имени Ломоносова, преподаватели наших вузов, а также исполняющая обязанности министра экономического развития региона Наталья Кряжева.

Участники проекта "Лидеры Вятки" приступили ко второму этапуНАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, И.О. МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«"Лидеры Вятки" - уникальный проект для субъекта. Он направлен на то, чтобы мы выявили тех людей, которые могли прийти в сферы управления и проявить себя, привнести инновации в развитие этих сфер».
 
 
Уже совсем скоро станет известно, кто же пополнит ряды регионального кадрового резерва управленцев Кировской области.


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