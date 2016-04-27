Кировчане почтили память жертв Чернобыльской катастрофы
Сначала ЧП на АЭС назвали аварией. Но спустя некоторое время стало понятно, взрыв в Чернобыле привел к большой катастрофе. Алексей Крылов был в числе первых ликвидаторов аварии. Возводил саркофаг над разрушенным взрывом реактором.
- Там яма была. Вот эту яму я должен был... убрать ее.
Работали сначала по пять минут, потом по три. Невидимый враг - радиация - не щадил никого. Алексей Крылов получил большую дозу облучения. Последствия сказываются до сих пор.
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ, УЧАСТНИК ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«Плохо чувствуем себя. Руки болят, ноги болят. Вот делали мне операцию, аппендицит. Лежал полтора месяца. Господи Боже мой! Полтора месяца. Никак не может зажить и все».
Сейчас в Кировской области проживают более двух тысяч участников ликвидации. Половина из них инвалиды. Медицинская помощь - сегодня главный вопрос для чернобыльцев.
НИКОЛАЙ МАМОНТОВ, УЧАСТНИК ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС:
«Совсем все. Операция была два инфаркта, инсульт. Зрение потерял».
До сих пор некоторые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС нуждаются в специализированной медпомощи и поддержке социальных служб.
СЕРГЕЙ МЕДВЕДЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КРОО "СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ":
«Не все получают меры социальной поддержки, потому что экспертные советы не связывают заболевания с воздействием радиации. Много ребят обращаются. Стало проблемой получить инвалидность. Ребята болеют, но правила все жестче и жестче».
Несмотря на слабеющее здоровье, ежегодно ликвидаторы аварии встречаются здесь, возле мемориальной стелы в Костино. В акции памяти приняли участие представители областного правительства и администрации города, члены семей участников событий в Чернобыле, учащиеся школ.
ВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННЕЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«26 апреля 1986 года, день, который вошел в историю черной краской многих государств Европы. От имени Губернатора Кировской области, Васильева Игоря Владимировича передаю вам слова признательности, уважения, пожелания благополучия, здоровья и всего самого доброго».
В акции памяти принимали участие и сотрудники МЧС. Современные спасатели тщательно изучают опыт ликвидаторов последствий чернобыльской аварии. Главная задача - не допустить повторения подобной катастрофы.
АЛЕКСАНДР НИКИТИНСКИЙ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Со стороны всего государства, от системы МЧС России, которая так же создана для недопущения данных ситуаций, выражаем благодарность, за тот подвиг, который вы совершили».
Память погибших ликвидаторов участники митинга почтили минутой молчания. Затем возложили цветы к стеле.
Добавим, что всего в ликвидации последствий чернобыльской аварии участвовали около пяти тысяч кировчан.
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