Кировчане почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

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Сегодня в России отметили Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции - крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века. В ликвидации ее последствий принимали участие и кировчане.Сначала ЧП на АЭС назвали аварией. Но спустя некоторое время стало понятно, взрыв в Чернобыле привел к большой катастрофе. Алексей Крылов был в числе первых ликвидаторов аварии. Возводил саркофаг над разрушенным взрывом реактором.Работали сначала по пять минут, потом по три. Невидимый враг - радиация - не щадил никого. Алексей Крылов получил большую дозу облучения. Последствия сказываются до сих пор.Сейчас в Кировской области проживают более двух тысяч участников ликвидации. Половина из них инвалиды. Медицинская помощь - сегодня главный вопрос для чернобыльцев.До сих пор некоторые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС нуждаются в специализированной медпомощи и поддержке социальных служб.Несмотря на слабеющее здоровье, ежегодно ликвидаторы аварии встречаются здесь, возле мемориальной стелы в Костино. В акции памяти приняли участие представители областного правительства и администрации города, члены семей участников событий в Чернобыле, учащиеся школ.В акции памяти принимали участие и сотрудники МЧС. Современные спасатели тщательно изучают опыт ликвидаторов последствий чернобыльской аварии. Главная задача - не допустить повторения подобной катастрофы.Память погибших ликвидаторов участники митинга почтили минутой молчания. Затем возложили цветы к стеле.Добавим, что всего в ликвидации последствий чернобыльской аварии участвовали около пяти тысяч кировчан.