ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

26 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.6027
EURO: 76.1812
Погода в городе Кирове:
ночью:  +2...+4°C
утром:  +6...+8°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировчане почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

Сегодня, 20:45 | Просмотров: 76 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня в России отметили Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции - крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века. В ликвидации ее последствий принимали участие и кировчане.

Сначала ЧП на АЭС назвали аварией. Но спустя некоторое время стало понятно, взрыв в Чернобыле привел к большой катастрофе. Алексей Крылов был в числе первых ликвидаторов аварии. Возводил саркофаг над разрушенным взрывом реактором.

- Там яма была. Вот эту яму я должен был... убрать ее.

Работали сначала по пять минут, потом по три. Невидимый враг - радиация - не щадил никого. Алексей Крылов получил большую дозу облучения. Последствия сказываются до сих пор.

Кировчане почтили память жертв Чернобыльской катастрофыАЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ, УЧАСТНИК ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«Плохо чувствуем себя. Руки болят, ноги болят. Вот делали мне операцию, аппендицит. Лежал полтора месяца. Господи Боже мой! Полтора месяца. Никак не может зажить и все».

Сейчас в Кировской области проживают более двух тысяч участников ликвидации. Половина из них инвалиды. Медицинская помощь - сегодня главный вопрос для чернобыльцев.

Кировчане почтили память жертв Чернобыльской катастрофыНИКОЛАЙ МАМОНТОВ, УЧАСТНИК ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС:
«Совсем все. Операция была два инфаркта, инсульт. Зрение потерял».

До сих пор некоторые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС нуждаются в специализированной медпомощи и поддержке социальных служб.

Кировчане почтили память жертв Чернобыльской катастрофыСЕРГЕЙ МЕДВЕДЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КРОО "СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ":
«Не все получают меры социальной поддержки, потому что экспертные советы не связывают заболевания с воздействием радиации. Много ребят обращаются. Стало проблемой получить инвалидность. Ребята болеют, но правила все жестче и жестче».

Несмотря на слабеющее здоровье, ежегодно ликвидаторы аварии встречаются здесь, возле мемориальной стелы в Костино. В акции памяти приняли участие представители областного правительства и администрации города, члены семей участников событий в Чернобыле, учащиеся школ.

Кировчане почтили память жертв Чернобыльской катастрофыВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННЕЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«26 апреля 1986 года, день, который вошел в историю черной краской многих государств Европы. От имени Губернатора Кировской области, Васильева Игоря Владимировича передаю вам слова признательности, уважения, пожелания благополучия, здоровья и всего самого доброго».

В акции памяти принимали участие и сотрудники МЧС. Современные спасатели тщательно изучают опыт ликвидаторов последствий чернобыльской аварии. Главная задача - не допустить повторения подобной катастрофы.

Кировчане почтили память жертв Чернобыльской катастрофыАЛЕКСАНДР НИКИТИНСКИЙ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Со стороны всего государства, от системы МЧС России, которая так же создана для недопущения данных ситуаций, выражаем благодарность, за тот подвиг, который вы совершили».

Память погибших ликвидаторов участники митинга почтили минутой молчания. Затем возложили цветы к стеле.

Добавим, что всего в ликвидации последствий чернобыльской аварии участвовали около пяти тысяч кировчан.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

В Советском районе из цеха пилорамы украли деревообрабатывающий станок.

15:57 26.04.2018


В Советском районе из цеха пилорамы украли деревообрабатывающий станок.

В Кирове планируют создать административно-техническую инспекцию.

15:25 26.04.2018


В Кирове планируют создать административно-техническую инспекцию.

1 мая в центре Кирова будет ограничено движения транспорта.

15:03 26.04.2018


1 мая в центре Кирова будет ограничено движения транспорта.

В Кировской области началась подготовка к Великорецкому крестному ходу.

14:28 26.04.2018


В Кировской области началась подготовка к Великорецкому крестному ходу.

Житель Куменского района поверил мошенникам и лишился отпускных.

14:07 26.04.2018


Житель Куменского района поверил мошенникам и лишился отпускных.

В Кирове столкнулись две иномарки.

12:46 26.04.2018


В Кирове столкнулись две иномарки.

На Советском тракте «Лада-Калина» врезалась в «Уаз-Патриот».

12:44 26.04.2018


На Советском тракте «Лада-Калина» врезалась в «Уаз-Патриот».

Все новости

Вести. Кировская область

Гастроли в Кирове «Московского детского камерного театра кукол»

20:47 26.04.2018


Гастроли в Кирове «Московского детского камерного театра кукол»

Участники проекта "Лидеры Вятки" приступили ко второму этапу

20:46 26.04.2018


Участники проекта "Лидеры Вятки" приступили ко второму этапу

Кировчане почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

20:45 26.04.2018


Кировчане почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

Самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече

17:56 26.04.2018


Самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече

Несколько крупных некоммерческих организаций поделились успехами грантовых программ

17:55 26.04.2018


Несколько крупных некоммерческих организаций поделились успехами грантовых программ

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

27.04.2016


30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

В регионе вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС

26.04.2018


В регионе вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС

21.11.2011


Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС

22.04.2009


Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС

Кировские "чернобыльцы" планируют установить памятный знак в честь погибших товарищей.

23.04.2015


Кировские "чернобыльцы" планируют установить памятный знак в честь погибших товарищей.

В кировских школах пройдут уроки, посвящённые 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

16.04.2016


В кировских школах пройдут уроки, посвящённые 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Популярные новости

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

Ольга Рысева прокомментировала ситуацию, сложившуюся с обучением детей 5-6 классов в посёлке Просница

18.04.2018


Ольга Рысева прокомментировала ситуацию, сложившуюся с обучением детей 5-6 классов в посёлке Просница

В Котельничском районе проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре трех человек.

16.04.2018


В Котельничском районе проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре трех человек.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх