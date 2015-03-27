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В преддверии Дня Победы кировчанам предложили окунуться в атмосферу военных лет

Сегодня, 12:17 | Просмотров: 70 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В регионе стартовала серия патриотических проектов Общероссийского народного фронта. В преддверии Дня Победы кировчанам предложили окунуться в атмосферу военных лет и вспомнить подвиги земляков на фронтах Великой Отечественной.

Проект «Никто не забыт» - о знаменитых уроженцах Кировской области, которые проявили героизм на полях сражений, за что были представлены к высоким наградам.

В преддверии Дня Победы кировчанам предложили окунуться в атмосферу военных летАЛЕКСЕЙ КОСТИН:
«У нас и в городе Кирове, и в районах области названы улицы в честь героев, на пример, улица Широнинцев, в честь героев взвода Петра Широнина, который в течение пяти суток оборонял вместе со своим взводом переезд от немецко-фашистских агрессоров».

А уроженец Унинского района Сергей Бородулин в боях под Витебском был ранен, но сражался до последнего - не покинул свою боевую установку «Катюшу» и сгорел вместе с ней.

В преддверии Дня Победы кировчанам предложили окунуться в атмосферу военных летНАТАЛЬЯ НОВИКОВА, АКТИВИСТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Мы очень надеемся, что, посмотрев эти видеоролики, кировчане вспомнят о том, какой ценой достигалась победа, и о том, что среди наших земляков были настоящие герои».

В преддверии Дня Победы кировчанам предложили окунуться в атмосферу военных летЕГОР ПОСПЕЛОВ:
«Безусловно, первое имя, которое мне вспоминается, это Григорий Булатов, один из великих, кто прославил нашу область, он возвел знамя на рейхстаг, что и стало символом Победы».

Активисты ОНФ в этом году мы решили сделать что-то особенное, чтобы вызвать эмоциональный отклик в сердцах кировчан. Еще один проект - «Письма Победы».

НАТАЛЬЯ НОВИКОВА, АКТИВИСТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Мы его сделали вместе с актерами Театра на Спасской, актеры очень проникновенно читали отрывки из писем фронтовиков, которые также являлись нашими земляками».

Некоторые уже предчувствовали, что эта весточка может стать последней, и говорили своим близким самые важные слова.

Добавим, что ролики можно будет увидеть на Театральной площади, в многофункциональных центров региона, в школах, в соцсетях, а также на экранах в кировских автобусах.


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