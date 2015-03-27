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В регионе стартовала серия патриотических проектов Общероссийского народного фронта. В преддверии Дня Победы кировчанам предложили окунуться в атмосферу военных лет и вспомнить подвиги земляков на фронтах Великой Отечественной.Проект «Никто не забыт» - о знаменитых уроженцах Кировской области, которые проявили героизм на полях сражений, за что были представлены к высоким наградам.А уроженец Унинского района Сергей Бородулин в боях под Витебском был ранен, но сражался до последнего - не покинул свою боевую установку «Катюшу» и сгорел вместе с ней.Активисты ОНФ в этом году мы решили сделать что-то особенное, чтобы вызвать эмоциональный отклик в сердцах кировчан. Еще один проект - «Письма Победы».Некоторые уже предчувствовали, что эта весточка может стать последней, и говорили своим близким самые важные слова.Добавим, что ролики можно будет увидеть на Театральной площади, в многофункциональных центров региона, в школах, в соцсетях, а также на экранах в кировских автобусах.