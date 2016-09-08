В Кирове пожарной части присвоены имена героев  

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Память пожарных, отличившихся мужеством и отвагой, проявленными при исполнении служебного долга, увековечена Приказом МЧС России №182 от 20.04.2018 года.

Пожарно-спасательной части №5 по защите территории микрорайона Коминтерн г. Кирова присвоили звание имени Алексей Шабалина и Алексея Широбокова.Напомним, 30 августа 2016 года в посёлке Малая Субботиха в переулке Полевом произошел пожар в 2-квартирном доме. Сначала сотрудники МЧС обесточили от электроэнергии горевший дом. Затем командир отделения 5 пожарной части прапорщик Алексей Шабалин и пожарный 5 пожарной части сержант Алексей Широбоков стали прокладывать к месту пожара рукавную линию. В этот момент они были поражены электротоком из-за обрыва провода транзитной воздушной линии электропередач 10 киловольт, проходившей рядом с домом. Травмы оказались не совместимыми с жизнью... Они ушли в расцвете сил и больших жизненных планов, которым не суждено было сбыться...За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, сотрудники пожарной части №5 г. Кирова Алексей Шабалин и Алексей Широбоков награждены медалью "За отвагу" (посмертно).Фото и информация ГУ МЧС по Кировской области