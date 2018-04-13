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Новости / Общество

Некоторых жителей Каринторфа ждет переезд

Сегодня, 15:38 | Просмотров: 44 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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Госпрограмма переселения граждан из аварийного жилья продолжится с 2019 года. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в России больше всего аварийного жилья, выявленного после 1 января 2012 года, - в Кировской области. И как сообщает "Российская газета", региону дополнительно выделят на переселение граждан более 814 миллионов рублей. Но проблема решается не только за счет федеральных программ. Из Каринторфа - Светлана Вертелецкая.

Сейчас в заречную часть Кирово-Чепецка можно попасть только по узкоколейке. Не удивительно, что местные жители решили поставить памятник тепловозу. Сегодня и сам Каринторф напоминает памятник. Где еще встретишь деревянные дома готической архитектуры, построенные пленными гитлеровцами. В них до сих пор живут люди, хотя ходить по квартире приходится с опаской, можно шагнуть к соседям на первый этаж.

Некоторых жителей Каринторфа ждет переездТАТЬЯНА ЯКИМОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПОД РАССЕЛЕНИЕ:
«Вот в комнате у нас провис потолок, видно по стенам».

Пол прогибается. Косяки и оконные рамы увело. Да и санузел уже сложно назвать благоустроенным.

Подобных домов здесь немало. А потому не удивительно, что год назад в Каринторф вернули пожарную часть. Слишком опасно было оставлять поселок без защиты.

Некоторых жителей Каринторфа ждет переездИВАН ПЛЮСНИН, НАЧАЛЬНИК ПЧ-24:
«Микрорайон у нас старый, жителей около двух тысяч. Поэтому нахождение здесь пожарных необходимо, мы должны помогать людям, спасать людей».

Пока охрана располагается в локомотивном депо, но уже найдено новое помещение - бывшей пожарно-химической станции.

Некоторых жителей Каринторфа ждет переездИГОРЬ ГАГАРИНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Мы проводим работу по передаче её в муниципальную собственность. Вопрос будет практически решен. В июне её надо будет реконструировать под депо».

В середине 2019 года пожарная часть отпразднует новоселье.
Переезда ждут и жители старых домов. Только этому не особо радуются. Новых квартир у города нет.

5 домов в Каринторфе включены в областную адресную программу. Они были признаны аварийными до 2012 года. Способ приобретения жилья для расселения - у лиц, не являющихся застройщиками.

Некоторых жителей Каринторфа ждет переездОКСАНА ЗУЗАНОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Жилищным кодексом предусмотрено, что жилье должно быть благоустроенным, равнозначным по площади».

Что это будет за жилье, определит электронный аукцион. Есть в Каринторфе и два аварийных дома, которые расселяются по муниципальной программе. И сейчас решается вопрос по собственникам.

ОКСАНА ЗУЗАНОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Через изъятие земельного участка идем и предоставим выкупную цену. Оценка уже проведена по двум домам. Информация будет доведена до собственников. До конца апреля они получат проект соглашения об изъятии. И они уже будут решать: согласиться или отказаться».

Тем временем их соседи - наниматели муниципального жилья - уже обустраиваются на новом месте. Надежда Широкова переехала в пустующее помещение. Решетки на окнах напоминают о том, что здесь был пункт полиции.

Некоторых жителей Каринторфа ждет переездНАДЕЖДА ШИРОКОВА, НОВОСЁЛ:
«В первую очередь пришлось санузел отремонтировать: дверь внутрь открывалась. Ну и поскольку у нас маленький ребенок - ванну поставили».
 
 
Обустроили кухню: поставили плиту, подключили газ, воду. Теперь надо из прежней квартиры привезти батареи для зала.

НАДЕЖДА ШИРОКОВА, НОВОСЁЛ:
«Мы всё равно рады и счастливы. В том доме было страшно жить и опасно. Ну и в городе, конечно, жить лучше. И ребенок посещает секцию, для развития ребенка здесь лучше».

Правда, Надежда не скрывает: в Каринторф - ездит.

Местные жители любят свой поселок. Активно участвуют в проекте поддержки местных инициатив. Создали мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны, позаботились об освещении на одной детской площадке и обустроили другую. Теперь вот готовятся к открытию памятника тепловозу.

Мечты о будущем Каринторфа здесь связывают с новой дорогой.

Некоторых жителей Каринторфа ждет переездВАСИЛИЙ КАСАТКИН, НАЧАЛЬНИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЦЕХА:
«Ждем мост автомобильный, капитальный. Тогда проблемы постепенно отпадут».

Речь о дороге Кирово-Чепецк - Слободской. Проект подразумевает строительство моста через Чепцу и самой трассы. Место моста определено. Теперь надо подготовить документацию и пройти госэкспертизу. После этого станет возможным получение финансирования.

Некоторых жителей Каринторфа ждет переездТАМАРА ОДЕГОВА, АКТИВИСТКА:
«Мне кажется, если бы строили здесь жилье, то и молодежь из города - у нас свежий воздух, природа, сосны - с детьми сюда бы поехали жить. Если бы была дорога - это райское место».


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