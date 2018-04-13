Некоторых жителей Каринторфа ждет переезд
Сейчас в заречную часть Кирово-Чепецка можно попасть только по узкоколейке. Не удивительно, что местные жители решили поставить памятник тепловозу. Сегодня и сам Каринторф напоминает памятник. Где еще встретишь деревянные дома готической архитектуры, построенные пленными гитлеровцами. В них до сих пор живут люди, хотя ходить по квартире приходится с опаской, можно шагнуть к соседям на первый этаж.
ТАТЬЯНА ЯКИМОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПОД РАССЕЛЕНИЕ:
«Вот в комнате у нас провис потолок, видно по стенам».
Пол прогибается. Косяки и оконные рамы увело. Да и санузел уже сложно назвать благоустроенным.
Подобных домов здесь немало. А потому не удивительно, что год назад в Каринторф вернули пожарную часть. Слишком опасно было оставлять поселок без защиты.
ИВАН ПЛЮСНИН, НАЧАЛЬНИК ПЧ-24:
«Микрорайон у нас старый, жителей около двух тысяч. Поэтому нахождение здесь пожарных необходимо, мы должны помогать людям, спасать людей».
Пока охрана располагается в локомотивном депо, но уже найдено новое помещение - бывшей пожарно-химической станции.
ИГОРЬ ГАГАРИНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Мы проводим работу по передаче её в муниципальную собственность. Вопрос будет практически решен. В июне её надо будет реконструировать под депо».
В середине 2019 года пожарная часть отпразднует новоселье.
Переезда ждут и жители старых домов. Только этому не особо радуются. Новых квартир у города нет.
5 домов в Каринторфе включены в областную адресную программу. Они были признаны аварийными до 2012 года. Способ приобретения жилья для расселения - у лиц, не являющихся застройщиками.
ОКСАНА ЗУЗАНОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Жилищным кодексом предусмотрено, что жилье должно быть благоустроенным, равнозначным по площади».
Что это будет за жилье, определит электронный аукцион. Есть в Каринторфе и два аварийных дома, которые расселяются по муниципальной программе. И сейчас решается вопрос по собственникам.
ОКСАНА ЗУЗАНОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Через изъятие земельного участка идем и предоставим выкупную цену. Оценка уже проведена по двум домам. Информация будет доведена до собственников. До конца апреля они получат проект соглашения об изъятии. И они уже будут решать: согласиться или отказаться».
Тем временем их соседи - наниматели муниципального жилья - уже обустраиваются на новом месте. Надежда Широкова переехала в пустующее помещение. Решетки на окнах напоминают о том, что здесь был пункт полиции.
НАДЕЖДА ШИРОКОВА, НОВОСЁЛ:
НАДЕЖДА ШИРОКОВА, НОВОСЁЛ:
«Мы всё равно рады и счастливы. В том доме было страшно жить и опасно. Ну и в городе, конечно, жить лучше. И ребенок посещает секцию, для развития ребенка здесь лучше».
Правда, Надежда не скрывает: в Каринторф - ездит.
Местные жители любят свой поселок. Активно участвуют в проекте поддержки местных инициатив. Создали мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны, позаботились об освещении на одной детской площадке и обустроили другую. Теперь вот готовятся к открытию памятника тепловозу.
Мечты о будущем Каринторфа здесь связывают с новой дорогой.
ВАСИЛИЙ КАСАТКИН, НАЧАЛЬНИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЦЕХА:
«Ждем мост автомобильный, капитальный. Тогда проблемы постепенно отпадут».
Речь о дороге Кирово-Чепецк - Слободской. Проект подразумевает строительство моста через Чепцу и самой трассы. Место моста определено. Теперь надо подготовить документацию и пройти госэкспертизу. После этого станет возможным получение финансирования.
ТАМАРА ОДЕГОВА, АКТИВИСТКА:
«Мне кажется, если бы строили здесь жилье, то и молодежь из города - у нас свежий воздух, природа, сосны - с детьми сюда бы поехали жить. Если бы была дорога - это райское место».
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