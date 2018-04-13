Некоторых жителей Каринторфа ждет переезд

Поделиться новостью:

«В первую очередь пришлось санузел отремонтировать: дверь внутрь открывалась. Ну и поскольку у нас маленький ребенок - ванну поставили».

Госпрограмма переселения граждан из аварийного жилья продолжится с 2019 года. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в России больше всего аварийного жилья, выявленного после 1 января 2012 года, - в Кировской области. И как сообщает "Российская газета", региону дополнительно выделят на переселение граждан более 814 миллионов рублей. Но проблема решается не только за счет федеральных программ. Из Каринторфа - Светлана Вертелецкая.Сейчас в заречную часть Кирово-Чепецка можно попасть только по узкоколейке. Не удивительно, что местные жители решили поставить памятник тепловозу. Сегодня и сам Каринторф напоминает памятник. Где еще встретишь деревянные дома готической архитектуры, построенные пленными гитлеровцами. В них до сих пор живут люди, хотя ходить по квартире приходится с опаской, можно шагнуть к соседям на первый этаж.Пол прогибается. Косяки и оконные рамы увело. Да и санузел уже сложно назвать благоустроенным.Подобных домов здесь немало. А потому не удивительно, что год назад в Каринторф вернули пожарную часть. Слишком опасно было оставлять поселок без защиты.Пока охрана располагается в локомотивном депо, но уже найдено новое помещение - бывшей пожарно-химической станции.В середине 2019 года пожарная часть отпразднует новоселье.Переезда ждут и жители старых домов. Только этому не особо радуются. Новых квартир у города нет.5 домов в Каринторфе включены в областную адресную программу. Они были признаны аварийными до 2012 года. Способ приобретения жилья для расселения - у лиц, не являющихся застройщиками.Что это будет за жилье, определит электронный аукцион. Есть в Каринторфе и два аварийных дома, которые расселяются по муниципальной программе. И сейчас решается вопрос по собственникам.Тем временем их соседи - наниматели муниципального жилья - уже обустраиваются на новом месте. Надежда Широкова переехала в пустующее помещение. Решетки на окнах напоминают о том, что здесь был пункт полиции.Обустроили кухню: поставили плиту, подключили газ, воду. Теперь надо из прежней квартиры привезти батареи для зала.Правда, Надежда не скрывает: в Каринторф - ездит.Местные жители любят свой поселок. Активно участвуют в проекте поддержки местных инициатив. Создали мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны, позаботились об освещении на одной детской площадке и обустроили другую. Теперь вот готовятся к открытию памятника тепловозу.Мечты о будущем Каринторфа здесь связывают с новой дорогой.Речь о дороге Кирово-Чепецк - Слободской. Проект подразумевает строительство моста через Чепцу и самой трассы. Место моста определено. Теперь надо подготовить документацию и пройти госэкспертизу. После этого станет возможным получение финансирования.