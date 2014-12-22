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Новости / Общество

В Кирове стартовала акция "Узнай о своих долгах"

Сегодня, 15:43 | Просмотров: 49 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кирове стартовала акция "Узнай о своих долгах". Каким образом служба судебных приставов планирует повысить правовую грамотность населения, выяснила Альбина Самигуллина.

В Кирове стартовала общероссийская акция. Должникам предоставляют максимум возможностей расплатиться со своими задолженностями. Промоакции будут проходить в крупных торговых центрах и других общественных местах. Там будут работать мобильные пункты службы судебных приставов, а также распространяться информационные листовки.

В Кирове стартовала акция "Узнай о своих долгах"НАТАЛЬЯ ДОЛГУШИНА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы будем предлагать гражданам пройти в наш мобильный пункт службы судебных приставов и узнать о наличии задолженностей, о способах оплатить эту задолженность, получить консультацию судебного пристава, в принципе, мы расскажем все возможные способы как это можно сделать, и граждане получат исчерпывающую информацию».
 
Сейчас на исполнении службы судебных приставов находится более 240 тысяч исполнительных производств на сумму более 20 млрд. рублей. И в отношении должников действует более 24 тысяч постановлений об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Для того, чтобы избежать таких проблем необходимо контролировать свой долговой статус на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов.

НАТАЛЬЯ ДОЛГУШИНА, ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас всё больше граждан обращаются к этому ресурсу - электронному ресурсу "Банк данных исполнительных производств", потому что, на самом деле, это очень удобно, можно оплатить задолженность буквально в один клик, не вставая со стула дома или в офисе».

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Давайте проведем эксперимент.
- Здравствуйте, не хотите ли Вы узнать о своих задолженностях?
- Давайте».

Согласно сведениям Управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области у Вас задолженностей не имеется.

Самое важное для граждан - это понимать последствия неисполнения своих долговых обязательств. Напомним, в апреле приставы забрали у жителя Кирово-Чепецка "Тойоту" стоимостью 3.5 млн. рублей. Именно такое решение принял суд.


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