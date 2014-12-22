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В Кирове стартовала акция "Узнай о своих долгах". Каким образом служба судебных приставов планирует повысить правовую грамотность населения, выяснила Альбина Самигуллина.В Кирове стартовала общероссийская акция. Должникам предоставляют максимум возможностей расплатиться со своими задолженностями. Промоакции будут проходить в крупных торговых центрах и других общественных местах. Там будут работать мобильные пункты службы судебных приставов, а также распространяться информационные листовки.Сейчас на исполнении службы судебных приставов находится более 240 тысяч исполнительных производств на сумму более 20 млрд. рублей. И в отношении должников действует более 24 тысяч постановлений об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Для того, чтобы избежать таких проблем необходимо контролировать свой долговой статус на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов.Согласно сведениям Управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области у Вас задолженностей не имеется.Самое важное для граждан - это понимать последствия неисполнения своих долговых обязательств. Напомним, в апреле приставы забрали у жителя Кирово-Чепецка "Тойоту" стоимостью 3.5 млн. рублей. Именно такое решение принял суд.