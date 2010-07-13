Контроль за исполнением несовершеннолетними осужденными обязанности пройти лечение от наркомании

Поделиться новостью:

В этом году на трех несовершеннолетних осуждённых кировчан возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию. Специалисты контролирующих органов собрались за круглым столом, чтобы обсудить вопросы межведомственного взаимодействия по этой теме.Медико-социальная реабилитация - процесс длительный, а сотрудники уголовно-исполнительной инспекции могут проверить ее прохождение только, пока осужденный стоит на учете.В прошлом году 15 несовершеннолетних осужденных были должны пройти курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию. В этом году такая обязанность возложена на троих подростков. Однако, во время проверок сотрудники различных ведомств зачастую застают своих подопечных в неадекватном состоянии.Отметим, что на этапе социальной реабилитации для сопровождения таких осужденных подростков составляется индивидуальная программа.Добавим, что по итогам круглого стола будет определен порядок действий и перечень необходимых документов для ведомств, контролирующих процесс лечения от наркомании и медицинской реабилитацию несовершеннолетних осужденных.