ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

27 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.7260
EURO: 75.7605
Погода в городе Кирове:
вечером:  +2...+4°C
ночью:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Контроль за исполнением несовершеннолетними осужденными обязанности пройти лечение от наркомании

Сегодня, 16:04 | Просмотров: 28 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В этом году на трех несовершеннолетних осуждённых кировчан возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию. Специалисты контролирующих органов собрались за круглым столом, чтобы обсудить вопросы межведомственного взаимодействия по этой теме.

Медико-социальная реабилитация - процесс длительный, а сотрудники уголовно-исполнительной инспекции могут проверить ее прохождение только, пока осужденный стоит на учете.

Контроль за исполнением несовершеннолетними осужденными обязанности пройти лечение от наркоманииДМИТРИЙ КАЛИНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ФКУ УИН УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обязанность исполнена, мы ее проконтролировали, никаких претензий к несовершеннолетнему нет, а, по сути, цель-то не достигнута».

Контроль за исполнением несовершеннолетними осужденными обязанности пройти лечение от наркоманииНАТАЛЬЯ ЧЕРЕПАНОВА, НАЧАЛЬНИК ФКУ УИН УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас, например, стоит условно год, мы видим, что он после прохождения курса лечения, дышит, например красками, а обязанность у него вроде как исполнена, и дальше получается что?».

Контроль за исполнением несовершеннолетними осужденными обязанности пройти лечение от наркоманииНАТАЛЬЯ ЦАРЕГОРОДЦЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДИСПАНСЕРНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Здесь необходимо инициировать направление подростка повторно к наркологу, и нарколог определяет, нуждается он в лечении или нет».

В прошлом году 15 несовершеннолетних осужденных были должны пройти курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию. В этом году такая обязанность возложена на троих подростков. Однако, во время проверок сотрудники различных ведомств зачастую застают своих подопечных в неадекватном состоянии.

- Человек отказывается, находится дома, ни он, ни его законный представитель не согласны проходить медицинское освидетельствование, и это, как правило, чаще всего происходит, в данном случае, что, по какой статье привлекать?
- 6.9, часть 1. Есть основания привлекать его к административной ответственности за отказ, это административный материал и дополнительный повод к тому, чтобы мировой судья назначил повторно этот курс.

Отметим, что на этапе социальной реабилитации для сопровождения таких осужденных подростков составляется индивидуальная программа.

Контроль за исполнением несовершеннолетними осужденными обязанности пройти лечение от наркоманииВЕРА МУЛИНА, КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Контроль за такими несовершеннолетними осуществляется не по желанию подростка, не по желанию родителей этого подростка, осуществление сопровождения - это обязанность наших специалистов, и они в полной мере прилагают все усилия».

Добавим, что по итогам круглого стола будет определен порядок действий и перечень необходимых документов для ведомств, контролирующих процесс лечения от наркомании и медицинской реабилитацию несовершеннолетних осужденных.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

15:53 27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

После ЧП в детском саду в Кирове проверят территории всех образовательных учреждений.

15:30 27.04.2018


После ЧП в детском саду в Кирове проверят территории всех образовательных учреждений.

В Кирове пожарной части присвоены имена героев

15:01 27.04.2018


В Кирове пожарной части присвоены имена героев

Михаил Бабич: интерес к кадетскому образованию повышается.

14:53 27.04.2018


Михаил Бабич: интерес к кадетскому образованию повышается.

Проблему обманутых дольщиков в Кировской области решат в ближайшее время.

14:35 27.04.2018


Проблему обманутых дольщиков в Кировской области решат в ближайшее время.

Некачественный ремонт кировских дорог подрядчики исправят за свой счет.

14:28 27.04.2018


Некачественный ремонт кировских дорог подрядчики исправят за свой счет.

Губернатор Кировской области вошёл в состав комиссии РФ по региональному развитию.

14:18 27.04.2018


Губернатор Кировской области вошёл в состав комиссии РФ по региональному развитию.

Все новости

Вести. Кировская область

Контроль за исполнением несовершеннолетними осужденными обязанности пройти лечение от наркомании

16:04 27.04.2018


Контроль за исполнением несовершеннолетними осужденными обязанности пройти лечение от наркомании

В Кирове стартовала акция "Узнай о своих долгах"

15:43 27.04.2018


В Кирове стартовала акция "Узнай о своих долгах"

Некоторых жителей Каринторфа ждет переезд

15:38 27.04.2018


Некоторых жителей Каринторфа ждет переезд

В преддверии Дня Победы кировчанам предложили окунуться в атмосферу военных лет

12:17 27.04.2018


В преддверии Дня Победы кировчанам предложили окунуться в атмосферу военных лет

Выездное заседание общественной комиссии в Малый Конып

12:15 27.04.2018


Выездное заседание общественной комиссии в Малый Конып

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Работа с трудными подростками

13.07.2010


Работа с трудными подростками

В Кировском центре социальной помощи семье и детям подвели первые итоги реализации проекта «Защищенное детство»

01.04.2014


В Кировском центре социальной помощи семье и детям подвели первые итоги реализации проекта «Защищенное детство»

Медико-психологическая реабилитация

17.01.2011


Медико-психологическая реабилитация

Водителей, пойманных пьяными за рулем, отправят на принудительное лечение от алкоголизма.

19.08.2015


Водителей, пойманных пьяными за рулем, отправят на принудительное лечение от алкоголизма.

Осужденные условно

14.12.2009


Осужденные условно

Коллегия УФСИН

25.06.2010


Коллегия УФСИН

Популярные новости

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 26 апреля 2018г.

20.04.2018


Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 26 апреля 2018г.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх