Контроль за исполнением несовершеннолетними осужденными обязанности пройти лечение от наркомании
Медико-социальная реабилитация - процесс длительный, а сотрудники уголовно-исполнительной инспекции могут проверить ее прохождение только, пока осужденный стоит на учете.
ДМИТРИЙ КАЛИНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ФКУ УИН УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обязанность исполнена, мы ее проконтролировали, никаких претензий к несовершеннолетнему нет, а, по сути, цель-то не достигнута».
НАТАЛЬЯ ЧЕРЕПАНОВА, НАЧАЛЬНИК ФКУ УИН УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас, например, стоит условно год, мы видим, что он после прохождения курса лечения, дышит, например красками, а обязанность у него вроде как исполнена, и дальше получается что?».
НАТАЛЬЯ ЦАРЕГОРОДЦЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДИСПАНСЕРНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Здесь необходимо инициировать направление подростка повторно к наркологу, и нарколог определяет, нуждается он в лечении или нет».
В прошлом году 15 несовершеннолетних осужденных были должны пройти курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию. В этом году такая обязанность возложена на троих подростков. Однако, во время проверок сотрудники различных ведомств зачастую застают своих подопечных в неадекватном состоянии.
- Человек отказывается, находится дома, ни он, ни его законный представитель не согласны проходить медицинское освидетельствование, и это, как правило, чаще всего происходит, в данном случае, что, по какой статье привлекать?
- 6.9, часть 1. Есть основания привлекать его к административной ответственности за отказ, это административный материал и дополнительный повод к тому, чтобы мировой судья назначил повторно этот курс.
Отметим, что на этапе социальной реабилитации для сопровождения таких осужденных подростков составляется индивидуальная программа.
ВЕРА МУЛИНА, КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Контроль за такими несовершеннолетними осуществляется не по желанию подростка, не по желанию родителей этого подростка, осуществление сопровождения - это обязанность наших специалистов, и они в полной мере прилагают все усилия».
Добавим, что по итогам круглого стола будет определен порядок действий и перечень необходимых документов для ведомств, контролирующих процесс лечения от наркомании и медицинской реабилитацию несовершеннолетних осужденных.
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