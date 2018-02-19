"Родительские патрули" расскажут детям, как правильно переходить дорогу

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В городе продолжается спецакция "Безопасная весна". "Родительские патрули" рассказывают детям, как правильно переходить дорогу.Каждый день этим пешеходным переходом пользуются сотни детей. Здесь как находится школа номер 60-т. Сегодня родители учеников вместе с полицейскими решили проследить, как люди переходят дорогу.Ребенок пешеход должен оценить дорожную обстановку. Только после этого переходить проезжую часть.Проезжая часть широка, а это только добавляет опасности. Любовь Кокорина боится смотреть, когда дети переходят этот перекресток самостоятельно. Старается помочь малышам.У активистки родительского. Татьяны Сунцовой ребенок учится во втором классе. Своего малыша она старается всегда сама провожать до школы, но иногда мальчику приходится добираться до учебы самостоятельно.Родительский патруль сегодня следит за пешеходным переходом возле шестидесятой школы в рамках программы "Безопасная весна".Добавим, к родительскому патрулю присоединились ученики школы номер 60-т. Они развернули плакаты с призывами к водителям и другим пешеходам соблюдать правила дорожного движения.