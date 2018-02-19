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"Родительские патрули" расскажут детям, как правильно переходить дорогу

Вчера, 20:00 | Просмотров: 81 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В городе продолжается спецакция "Безопасная весна". "Родительские патрули" рассказывают детям, как правильно переходить дорогу.

Каждый день этим пешеходным переходом пользуются сотни детей. Здесь как находится школа номер 60-т. Сегодня родители учеников вместе с полицейскими решили проследить, как люди переходят дорогу.

- Тем, кто по всем правилам безопасности пересекает, мы дарим вот такой световозвращающий стикер.

Ребенок пешеход должен оценить дорожную обстановку. Только после этого переходить проезжую часть.

"Родительские патрули" расскажут детям, как правильно переходить дорогуАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Пешеходный переход здесь организован, но этот участок дороги все же считается опасным. Здесь только дорожные знаки. Ни лежачего полицейского, ни светофора здесь не установлено».

Проезжая часть широка, а это только добавляет опасности. Любовь Кокорина боится смотреть, когда дети переходят этот перекресток самостоятельно. Старается помочь малышам.

"Родительские патрули" расскажут детям, как правильно переходить дорогуЛЮБОВЬ КОКОРИНА:
«Я хожу здесь каждый день и все время наблюдаю, если дети переходят одни, я беру и иду с ними вместе».

У активистки родительского. Татьяны Сунцовой ребенок учится во втором классе. Своего малыша она старается всегда сама провожать до школы, но иногда мальчику приходится добираться до учебы самостоятельно.

"Родительские патрули" расскажут детям, как правильно переходить дорогуТАТЬЯНА СУНЦОВА, АКТИВИСТ "РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ":
«Разговариваем с ним, прежде чем переходить проезжую часть он должен никогда не отвлекаться ни на что. Переходя сначала смотреть налево, потом дойти до средины посмотреть направо и перейти вторую половину дороги».

Родительский патруль сегодня следит за пешеходным переходом возле шестидесятой школы в рамках программы "Безопасная весна".

"Родительские патрули" расскажут детям, как правильно переходить дорогуЕЛЕНА ЗЫКИНА, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Цель данного мероприятия привлечь родительскую общественность к работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На сегодняшний момент, у нас на территории г. Кирова, произошло 27 ДТП с участием детей в возрасте до 16-ти лет, 18 пешеходов и 9-ть пассажиров пострадали».

Добавим, к родительскому патрулю присоединились ученики школы номер 60-т. Они развернули плакаты с призывами к водителям и другим пешеходам соблюдать правила дорожного движения.


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