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Мастерица будуарных кукол Юлия Колесникова

Вчера, 20:05 | Просмотров: 98 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Есть ли у куклы свой характер и особая мистическая связь с человеком? Ответ на этот вопрос может дать мастерица Юлия Колесникова. На выставке особых будуарных кукол побывал Иван Швецов.

Юлия долгое время жила в Кирово-Чепецке и работала в банковской сфере, которая никак с миром творчества не связана. Пару лет назад она решила радикально изменить свою жизнь. Уволилась с работы, уехала жить в солнечную Испанию и стала заниматься изготовлением кукол. Сначала шила мягкие игрушки, потом простые куклы, потом пыталась нарисовать им лицо - и тут стало происходить настоящее волшебство.

Мастерица будуарных кукол Юлия КолесниковаЮЛИЯ КОЛЕСНИКОВА, МАСТЕР БУДУАРНЫХ КУКОЛ:
«Когда я леплю лицо, я стараюсь делать это, как сама рука делает, как-то бессознательно. У меня нет какого-то определенного лица в голове. Я просто леплю, и в итоге получается какой-то характер».
 
Конечно, эти куклы - не игрушки для маленьких девочек. На них с завистью смотрят и взрослые женщины. Они называются будуарными, потому что находятся, как правило, в будуаре - у зеркала, на туалетном столике или на софе. У куклы подвижное тело - ее можно посадить или поставить. Мода на такие куклы появилась в начале 20 века и с тех пор не увядает. У кукол, признается Юлия, есть особая мистическая сила. По крайней мере, люди её чувствуют.

ЮЛИЯ КОЛЕСНИКОВА, МАСТЕР БУДУАРНЫХ КУКОЛ:
«Многие представляют, что кукла может ночью ожить, куда-то пойти, передвигаться по комнате самостоятельно, - нет. Но есть определенная связь между куклой и человеком. Мне написала одна девушка. Она в моей кукле увидела себя. Она просто увидела себя и сказала: "Это же я!" Как это возможно? Неизвестно».
 
На изготовление куклы уходит примерно 1 месяц. Руки, ноги, голова и грудь делаются из особого полимерного материала, похожего на глину. Когда детали готовы, их шлифуют. А чтобы пыль не попала в легкие, Юля одевает маску. Затем конечности раскрашиваются пастельными красками. Каждой кукле шьется особая одежда, часто из винтажных тканей, и создается неповторимый образ. Мастерица утверждает, что изготовлением кукол вполне можно прокормить себя. По крайне мере, ей это в Испании, вполне удается.


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