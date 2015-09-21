Мастерица будуарных кукол Юлия Колесникова

Поделиться новостью:

Есть ли у куклы свой характер и особая мистическая связь с человеком? Ответ на этот вопрос может дать мастерица Юлия Колесникова. На выставке особых будуарных кукол побывал Иван Швецов.Юлия долгое время жила в Кирово-Чепецке и работала в банковской сфере, которая никак с миром творчества не связана. Пару лет назад она решила радикально изменить свою жизнь. Уволилась с работы, уехала жить в солнечную Испанию и стала заниматься изготовлением кукол. Сначала шила мягкие игрушки, потом простые куклы, потом пыталась нарисовать им лицо - и тут стало происходить настоящее волшебство.Конечно, эти куклы - не игрушки для маленьких девочек. На них с завистью смотрят и взрослые женщины. Они называются будуарными, потому что находятся, как правило, в будуаре - у зеркала, на туалетном столике или на софе. У куклы подвижное тело - ее можно посадить или поставить. Мода на такие куклы появилась в начале 20 века и с тех пор не увядает. У кукол, признается Юлия, есть особая мистическая сила. По крайней мере, люди её чувствуют.На изготовление куклы уходит примерно 1 месяц. Руки, ноги, голова и грудь делаются из особого полимерного материала, похожего на глину. Когда детали готовы, их шлифуют. А чтобы пыль не попала в легкие, Юля одевает маску. Затем конечности раскрашиваются пастельными красками. Каждой кукле шьется особая одежда, часто из винтажных тканей, и создается неповторимый образ. Мастерица утверждает, что изготовлением кукол вполне можно прокормить себя. По крайне мере, ей это в Испании, вполне удается.