Стела в Парке Победы скоро будет восстановлена
Стела в парке победы была возведена в конце 70-х годов. С тех пор ни разу не было капитального ремонта. Ограничивались "косметикой". Но время не щадит ни бетон, ни арматуру. На нижней части памятника появились трещины. Что бы основательно привести обелиск в порядок городские власти выделили из бюджета более миллиона рублей.
АЛЕКСЕЙ НИЧУНАЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
АЛЕКСЕЙ НИЧУНАЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Погода нас и так задержала, контракт был заключен 11го апреля, в связи с тем, что ночью в основном была минусовая температур, поэтому помешало начать проведение работ. Сейчас по прогнозам температура выше нуля, поэтому подрядчик будет выполнять работы в усиленном режиме».
Работы так же должны быть прекращены, если начнутся осадки. За этим будут следить. Контроль за работой подрядчика будет осуществляться в ежедневном режиме.
АЛЕКСЕЙ НИЧУНАЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Технадзор будет осуществлять муниципальное учреждение - это УКС. Подрядчик уже встречался с представителями УКС. Они будут Технический надзор осуществлять».
За ходом восстановительных работ так же будут следить сотрудники территориального управления Октябрьского района. Добавим, к 9-му мая власти планируют провести косметический ремонт танка на октябрьском проспекте, а так же привести в порядок памятники победы в Великой отечественной войне в сельских территориях города Кирова.
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