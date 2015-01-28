ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

28 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.9997
EURO: 75.2056
Погода в городе Кирове:
вечером:  +5...+7°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Стела в Парке Победы скоро будет восстановлена

Сегодня, 10:05 | Просмотров: 84 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Стела в Парке Победы скоро будет восстановлена. Рабочие приступили к реставрации памятника. Сейчас обрабатываются самые проблемные части стелы.

Стела в парке победы была возведена в конце 70-х годов. С тех пор ни разу не было капитального ремонта. Ограничивались "косметикой". Но время не щадит ни бетон, ни арматуру. На нижней части памятника появились трещины. Что бы основательно привести обелиск в порядок городские власти выделили из бюджета более миллиона рублей.

Стела в Парке Победы скоро будет восстановлена АЛЕКСЕЙ НИЧУНАЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«С подрядчиком мы договорились, что до 9-го мая они выполняют основные работы по низу, потому что самые большие дефекты на нижней части стелы, поэтому к 9-му мая они проводят вот этот ремонт».
 
 
Второй этап капитального ремонта стелы начнется после праздника Победы. Рабочие займутся верхней частью обелиска. На основании памятника так же появится гранитная плитка. Все работы планируется завершить в начале июля. Главное, что бы погода не подкачала. Ремонтные работы должны быть выполнены с соблюдением всех технологий. Поэтому, из-за природных факторов, уже один раз пришлось отложить начало реставрации.

АЛЕКСЕЙ НИЧУНАЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Погода нас и так задержала, контракт был заключен 11го апреля, в связи с тем, что ночью в основном была минусовая температур, поэтому помешало начать проведение работ. Сейчас по прогнозам температура выше нуля, поэтому подрядчик будет выполнять работы в усиленном режиме».

Работы так же должны быть прекращены, если начнутся осадки. За этим будут следить. Контроль за работой подрядчика будет осуществляться в ежедневном режиме.

АЛЕКСЕЙ НИЧУНАЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Технадзор будет осуществлять муниципальное учреждение - это УКС. Подрядчик уже встречался с представителями УКС. Они будут Технический надзор осуществлять».

За ходом восстановительных работ так же будут следить сотрудники территориального управления Октябрьского района. Добавим, к 9-му мая власти планируют провести косметический ремонт танка на октябрьском проспекте, а так же привести в порядок памятники победы в Великой отечественной войне в сельских территориях города Кирова.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

По Кировской области объявлено метеопредупреждение

15:38 28.04.2018


По Кировской области объявлено метеопредупреждение

В Вересниках загорелся жилой дом.

15:25 28.04.2018


В Вересниках загорелся жилой дом.

Кировчан ждет среднестатистический май без рекордов

15:23 28.04.2018


Кировчан ждет среднестатистический май без рекордов

В Котельничском районе грабитель отнял сумку у женщины

13:01 28.04.2018


В Котельничском районе грабитель отнял сумку у женщины

Кировчанин заплатил мошенникам «за выдачу кредита»

12:56 28.04.2018


Кировчанин заплатил мошенникам «за выдачу кредита»

В Кирове Театральную площадь водой очистили от снега

12:43 28.04.2018


В Кирове Театральную площадь водой очистили от снега

В Росгвардии наградят сотрудников, спасших ребенка в Кирове

12:29 28.04.2018


В Росгвардии наградят сотрудников, спасших ребенка в Кирове

Все новости

Вести. Кировская область

Безбарьерная среда. Сотрудники кировского городского центра социального обслуживания населения теперь общаются на языке жестов

10:41 28.04.2018


Безбарьерная среда. Сотрудники кировского городского центра социального обслуживания населения теперь общаются на языке…

Михаил Бабич о кадетском образовании

10:29 28.04.2018


Михаил Бабич о кадетском образовании

ЧП на территории детского сада №201

10:16 28.04.2018


ЧП на территории детского сада №201

Стела в Парке Победы скоро будет восстановлена

10:05 28.04.2018


Стела в Парке Победы скоро будет восстановлена

Кировское отделение Детского фонда подвело итоги своей работы за прошлый год

20:45 27.04.2018


Кировское отделение Детского фонда подвело итоги своей работы за прошлый год

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Памятники и мемориалы Кирова отремонтируют

28.01.2015


Памятники и мемориалы Кирова отремонтируют

Ремонт лестницы на Набережной Грина

07.09.2017


Ремонт лестницы на Набережной Грина

Владимир Быков проверил готовность мемориальных зон, парков и скверов

29.04.2015


Владимир Быков проверил готовность мемориальных зон, парков и скверов

Субботник в Парке Победы

10.05.2016


Субботник в Парке Победы

Уборка снега

16.03.2010


Уборка снега

В Кирове продолжается аварийный ремонт дорог

14.03.2017


В Кирове продолжается аварийный ремонт дорог

Популярные новости

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 26 апреля 2018г.

20.04.2018


Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 26 апреля 2018г.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх