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«С подрядчиком мы договорились, что до 9-го мая они выполняют основные работы по низу, потому что самые большие дефекты на нижней части стелы, поэтому к 9-му мая они проводят вот этот ремонт».

Стела в Парке Победы скоро будет восстановлена. Рабочие приступили к реставрации памятника. Сейчас обрабатываются самые проблемные части стелы.Стела в парке победы была возведена в конце 70-х годов. С тех пор ни разу не было капитального ремонта. Ограничивались "косметикой". Но время не щадит ни бетон, ни арматуру. На нижней части памятника появились трещины. Что бы основательно привести обелиск в порядок городские власти выделили из бюджета более миллиона рублей.Второй этап капитального ремонта стелы начнется после праздника Победы. Рабочие займутся верхней частью обелиска. На основании памятника так же появится гранитная плитка. Все работы планируется завершить в начале июля. Главное, что бы погода не подкачала. Ремонтные работы должны быть выполнены с соблюдением всех технологий. Поэтому, из-за природных факторов, уже один раз пришлось отложить начало реставрации.Работы так же должны быть прекращены, если начнутся осадки. За этим будут следить. Контроль за работой подрядчика будет осуществляться в ежедневном режиме.За ходом восстановительных работ так же будут следить сотрудники территориального управления Октябрьского района. Добавим, к 9-му мая власти планируют провести косметический ремонт танка на октябрьском проспекте, а так же привести в порядок памятники победы в Великой отечественной войне в сельских территориях города Кирова.