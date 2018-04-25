Половодье опять отступает

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По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы города, за 26 и 27 апреля уровень воды в реке Вятке в районе Кирова снизился на 5 см и сегодня находится на отметке +119 от нулевого поста.Как пояснил начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин, верховья рек пока вскрылись не на всех участках, поэтому роста паводка нет.Напомним, что в текущем году лед на Вятке в районе Старого моста вскрылся 15 апреля, и с этого момента уровень воды начал прибывать. Однако 23-24 и 26-27 апреля река «показала» снижение воды.- Это достаточно редкое явление, - отметил Михаил Вохмянин. - Как правило, с момента вскрытия льда река постоянно растет.По метеопрогнозу, сегодня и в ближайшие дни воздух в дневные часы прогреется до +9 … +12 градусов. Однако, по мнению специалистов, до 3-4 мая существенного подъема воды не ожидается. А пик паводка, по расчетам, придется на период с 15 по 20 мая.К слову, за последние 18 лет самым высоким уровень воды в Вятке на 28 апреля был в 2016 году (+591 см от нулевого поста), а пик паводка в тот год пришелся на 29 апреля (+593 см).Самым низким уровень воды 28 апреля был в 2004 году (+27 см от нулевого поста), пик паводка в 2004 году пришелся на 15 мая (+373 см).В 2017 году уровень воды 28 апреля находился на отметке +178 см, пик паводка был зафиксирован 15 мая (+490 см).