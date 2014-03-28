Кировчан ждет среднестатистический май без рекордов 

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Май является переходным месяцем от весны к лету и отличается значительной неустойчивостью температурного режима. Наряду с выносом на центральные районы Европейской территории России очень теплого воздуха со Средиземноморского бассейна и Малой Азии, в мае обычно наблюдаются возвраты холодов, вызываемые вторжениями арктического воздуха из районов северных морей, обуславливающие заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В третьей декаде мая почва на глубине 10 см прогревается до 10°С, после чего начинается сев теплолюбивых культур, появляются всходы ранних яровых, озимые выходят в трубку.

Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представил климатическую характеристику и прогноз на май.Переход средней суточной температуры воздуха через 10°С к более высоким значениям происходит обычно в третьей пятидневке, а по северной половине Кировской области – в четвертой и начале пятой пятидневки мая.В отдельные годы, преимущественно в третьей декаде, бывают дни, когда максимальная температура воздуха повышается до 29°С и выше. (30 мая 2015 года максимальная температура воздуха в г. Кирове составила +32,9°С).Заморозки в мае – обычное явление. Интенсивность их достигает иногда -7, -14°С. Вероятность наступления таких низких температур около 10% (7 мая 1926 года минимальная температура в г. Кирове составила -10,5°С, 29 мая 2017 года - 1,7°С). Средние даты последнего заморозка в воздухе обычно приходятся по северной половине территории на 28 мая – 3 июня, по южной половине – 23-28 мая.Наиболее часто наблюдаются дни со средней суточной температурой воздуха от 5 до 10°С и от 10 до 15°С (по 8-9 дней).В мае бывает в среднем 12-14 дней с осадками и 3-4 дня с грозой, в некоторые годы число дней с грозой доходит до 7-10. Они сопровождаются нередко шквалистыми ветрами и выпадением града. Диаметр града может достигать 5 см.Преобладающим направлением ветра являются северное и юго-западное.В мае на Вятке и Каме обычно проходит пик весеннего половодья. Средние многолетние сроки наступления наивысших уровней на р. Вятке 4-7 мая, на р. Каме – 18-21 мая. На реках Чепце и Кильмези наблюдаются спад уровней воды. В отдельные годы, когда весна начинается рано, на реках Вятке и Каме также наблюдается спад половодья. В годы, когда весна начинается поздно, на этих реках прибыль воды продолжается в течение всего месяца. В холодные затяжные вёсны даже сход снежного покрова даже сход снежного покрова задерживается вплоть до середины мая.По предварительному прогнозу Гидрометцентра России (г. Москва) в Кировской области в мае 2018 года средняя месячная температура воздуха и месячное количество осадков ожидаются около средних многолетних значений.