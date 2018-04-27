Поделиться новостью:

В Кирове начались проверки дошкольных учреждений на предмет соблюдения норм безопасности. Всем заведующим детских садов поручено провести полное обследование территорий.Попасть в детский сад номер 12 в районе Центрального рынка можно только через дверь с домофоном. Охрана видит, кто приходит и уходит, через камеры наблюдения. Вся территория садика ограждена высоким забором. На площадках деревянные веранды, которые закрываются на ключ. Все постройки современные, без острых углов. Этот садик новый и открылся сравнительно недавно, но даже здесь воспитатели всегда начеку - опасность может подстерегать малышей на каждом шагу.После ЧП, которое произошло в детском саде № 201, где ребенок провалился в яму на игровой площадке, в администрации города было собрано экстренное совещание. Руководителям образовательных учреждений поручили в кратчайшие сроки провести полное обследование территорий детских садов. Как показала проверка, на месте где построен детский сад № 201, ранее располагались деревянные бараки. Вероятнее всего, после их сноса площадку для нового строительства подготовили не качественно. В результате, спустя почти 40 лет образовался провал почвы. Сегодня, каждому руководителю детского сада поручено поднять все документы, касающиеся строительства зданий и земельных участков, на которых они расположены.