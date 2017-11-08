Поделиться новостью:

«Индивидуальная подготовка бойца, куда входит стрельба с различных положений. В движении. В средствах защиты органов дыхания. Также проводится стрельба в ограниченной видимости, с фонарями».

Помимо виртуозного владения различными видами оружия, сотрудники Росгвардии оттачивают и навыки рукопашного боя. Эти умения необходимы для ситуаций, в которых огнестрельное оружие использовать невозможно.

Кировский ОМОН отмечает 25-летний юбилей. Его бойцы всегда остаются в повышенной готовности, даже в мирное время. Как им это удается?Это не просто отработка техники стрельбы, а реконструкция реальных боевых задач с применением оружия. Для разминки — стрельба по мишеням, дальше ситуации, с которыми бойцы могут столкнуться в любой момент.Контрольные нормативы по стрельбе бойцы спецподразделения сдают дважды в год, а вот подобные занятия для сотрудников кировского ОМОН проводятся дважды в неделю. При этом сами задания, оружие и место тренировок всегда разные.Спецподразделения чаще всего задействованы в самых сложных ситуациях: охрана правопорядка на крупных мероприятиях, силовая поддержка операций правоохранительных органов, противодействие преступлениям террористического и экстремистского характера.В зоне ответственности ОМОН и разминирование. Часть этих предметов на столе, была обнаружена на приусадебных участках обычных жителей Кировской области. Саперы спецподразделения не раз обезвреживали такие артефакты времен гражданской войны.Одной из основных задач саперов ОМОН является и разъяснительная работа с населением. Часто сотрудники Росгвардии посещают школы и другие учебные заведения, чтобы, в очередной раз, объяснить детям, почему нельзя брать в руки незнакомые посторонние предметы. Даже если они выглядят также привлекательно, как набитый деньгами кошелек.Всего за свою историю ОМОН УВД по Кировской области более 70 раз направлял группы сотрудников для выполнения поставленных задач на территории Северного Кавказа. За образцовое исполнение служебного долга 21 боец отряда награждён Орденом Мужества, 54 сотрудника - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 1 и 2 степени.