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Кировский ОМОН отмечает 25-летний юбилей

Вчера, 20:05 | Просмотров: 100 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Кировский ОМОН отмечает 25-летний юбилей. Его бойцы всегда остаются в повышенной готовности, даже в мирное время. Как им это удается?

- Цель! Пустой! Цель! Пустой!

Это не просто отработка техники стрельбы, а реконструкция реальных боевых задач с применением оружия. Для разминки — стрельба по мишеням, дальше ситуации, с которыми бойцы могут столкнуться в любой момент.

- Отрабатываем элемент вхождения в здание. В помещении находятся одни преступники. Ваша задача зачистить помещение.

Контрольные нормативы по стрельбе бойцы спецподразделения сдают дважды в год, а вот подобные занятия для сотрудников кировского ОМОН проводятся дважды в неделю. При этом сами задания, оружие и место тренировок всегда разные.

Кировский ОМОН отмечает 25-летний юбилейВАСИЛИЙ, КОМАНДИР ОПЕРАТИВНОЙ РОТЫ ОМОН УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Индивидуальная подготовка бойца, куда входит стрельба с различных положений. В движении. В средствах защиты органов дыхания. Также проводится стрельба в ограниченной видимости, с фонарями».
 
 
Спецподразделения чаще всего задействованы в самых сложных ситуациях: охрана правопорядка на крупных мероприятиях, силовая поддержка операций правоохранительных органов, противодействие преступлениям террористического и экстремистского характера.

- Вперед. Цель! Цель! Цель!

Помимо виртуозного владения различными видами оружия, сотрудники Росгвардии оттачивают и навыки рукопашного боя. Эти умения необходимы для ситуаций, в которых огнестрельное оружие использовать невозможно.
 
 
Кировский ОМОН отмечает 25-летний юбилейРУСЛАН, ИНСТРУКТОР ПО БОЕВОМУ САМБО ОМОН УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В данный Момент сотрудники отрабатывают приемы самообороны, которые они применяют непосредственно в служебных обязанностях и на спецмероприятиях для задержания особо опасных преступников и также выполнения спецопераций в горной местности и везде где необходим ближний бой».

В зоне ответственности ОМОН и разминирование. Часть этих предметов на столе, была обнаружена на приусадебных участках обычных жителей Кировской области. Саперы спецподразделения не раз обезвреживали такие артефакты времен гражданской войны.

АЛЕКСАНДР, ИНЖЕНЕР-САПЕР ОМОН УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Данные предметы прошли канал ствола, так называемый. Не важно, что это минометная мина или снаряд от орудия какого-то. Боеприпас прошел канал ствола, предохранитель включился в боевое положение, и трогать боеприпас категорически запрещено. Тем более стучать по нему».

Одной из основных задач саперов ОМОН является и разъяснительная работа с населением. Часто сотрудники Росгвардии посещают школы и другие учебные заведения, чтобы, в очередной раз, объяснить детям, почему нельзя брать в руки незнакомые посторонние предметы. Даже если они выглядят также привлекательно, как набитый деньгами кошелек.

АЛЕКСАНДР, ИНЖЕНЕР-САПЕР ОМОН УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всякое может случиться. Предмет, который подложен кому-то, может поднять ваш ребенок, ваш родственник. То есть меры безопасности они, в принципе, стандартные. То есть обнаружили бесхозный предмет — звоните по 02, представляетесь, называете адрес, мы приезжаем».

Всего за свою историю ОМОН УВД по Кировской области более 70 раз направлял группы сотрудников для выполнения поставленных задач на территории Северного Кавказа. За образцовое исполнение служебного долга 21 боец отряда награждён Орденом Мужества, 54 сотрудника - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 1 и 2 степени.


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