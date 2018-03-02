Ушла из жизни бывший директор библиотеки Герцена Надежда Гурьянова.

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Надежда Гурьянова скончалась на 62-ом году после продолжительной болезни.

Из-за тяжелого недуга она была вынуждена оставить и пост директора библиотеки, и законотворческую работу в Законодательном Собрании Кировской области.

Надежда Гурьянова родилась 1 января 1957 года в деревне Шлемаки Зуевского района Кировской области. Окончила Ленинградский государственный институт культуры и искусства им. Н.К. Крупской.

С 1980 года работала в библиотеке им. А.И. Герцена, где прошла путь от библиографа краеведческого отдела до директора библиотеки.

Надежда Гурьянова награждена медалью «За трудовое отличие», удостоена звания лауреата областной литературной премии О.М. Любовикова, награждена премией Кировской области в области литературы и искусства. В 2007 году ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Под руководством Надежды Гурьяновой "Герценка" стала одной из лучших региональных бибилотек страны.

Прощание с Надеждой Гурьяновой состоится 1 мая с 8-50 до 9-30 в большом читальном зале Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена (вход с ул. К. Либкнехта). Отпевание пройдет в 10:30 в церкви Святого Прокопия Вятского в дер. Сошени Нововятского района г. Кирова.