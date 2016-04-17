В Афанасьевском районе начался ледоход на реке Каме.

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30 апреля начался активный ледоход на реке Каме в Афанасьевском районе.

В прошлому году у п.Камский сквозное движение льда началось 28 апреля. По данным Кировского гидрометцентра, по состоянию на 28.04.2018 река Кама вскрылась в районе с. Лойно, а также начался ледоход на реке Вятке в районе Нагорска.

По информации ЕДДС Афанасьевского района, уровень Камы под райцентром на утро 30 апреля составил 247 см, суточная прибавка - 47 см.

На юге Кировской области талые воды подтопили грунтовую дорогу в районе д. Виноградово Омгинского сельского поселения Вятскополянского района.

по информации afanasyevo.ucoz.ru, ГУ МЧС по Кировской области

фото afanasyevo.ucoz.ru