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Новости / Общество

В Афанасьевском районе начался ледоход на реке Каме.

Сегодня, 13:48 | Просмотров: 32 | Версия для печати
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30 апреля начался активный ледоход на реке Каме в Афанасьевском районе.
 
В прошлому году у п.Камский сквозное движение льда началось 28 апреля. По данным Кировского гидрометцентра, по состоянию на 28.04.2018 река Кама вскрылась в районе с. Лойно, а также начался ледоход на реке Вятке в районе Нагорска.
 
По информации ЕДДС Афанасьевского района, уровень Камы под райцентром на утро 30 апреля составил 247 см, суточная прибавка - 47 см.
 
На юге Кировской области талые воды подтопили грунтовую дорогу в районе д. Виноградово Омгинского сельского поселения Вятскополянского района.
 
по информации afanasyevo.ucoz.ru, ГУ МЧС по Кировской области
фото afanasyevo.ucoz.ru


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