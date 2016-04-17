В Афанасьевском районе начался ледоход на реке Каме.
30 апреля начался активный ледоход на реке Каме в Афанасьевском районе.
В прошлому году у п.Камский сквозное движение льда началось 28 апреля. По данным Кировского гидрометцентра, по состоянию на 28.04.2018 река Кама вскрылась в районе с. Лойно, а также начался ледоход на реке Вятке в районе Нагорска.
По информации ЕДДС Афанасьевского района, уровень Камы под райцентром на утро 30 апреля составил 247 см, суточная прибавка - 47 см.
На юге Кировской области талые воды подтопили грунтовую дорогу в районе д. Виноградово Омгинского сельского поселения Вятскополянского района.
по информации afanasyevo.ucoz.ru, ГУ МЧС по Кировской области
фото afanasyevo.ucoz.ru
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