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В диораме открылась выставка, посвященная популярной игре "Форт Боярд"

Вчера, 11:48 | Просмотров: 119 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Почувствовать себя участником легендарного шоу "Форт Боярд" теперь можно и в Кирове. В диораме открылась выставка, посвященная популярной игре.

Сыграть в игру из настоящего форта Баярд. Кто из зрителей не представлял себя на месте героя одноименной программы. Теперь у кировчан есть возможность почувствовать себя искателем приключений. В Диораме представлены много испытаний из той самой телепередачи.

В диораме открылась выставка, посвященная популярной игре "Форт Боярд"АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эта игра называется "4 в ряд". Усложненные крестики-нолики. Ее смысл - составить четыре кубика по вертикали, горизонтали или диагонали, как против друзей, так и против мастера игры».

Мастер теней. Так назывался мэтр, который противостоял участнику шоу. Егор Хорошев, изучил досконально все игры. Однако, как признался мастер, не редко находятся чрезвычайно сильные противники.

В диораме открылась выставка, посвященная популярной игре "Форт Боярд"ЕГОР ХОРОШЕВ, МАСТЕР ВЫСТАВКИ "ИГРЫ ФОРТА":
«Меня обыгрывал мальчик семи лет, он достаточно легко меня обыграл, как раз в "крестики-нолики". Я не ожидал».

Как выяснилось, до семилетнего мальчика мне еще далеко. Мастер игры "четыре в ряд" обыграл меня за пару минут. Предложил испытать себя в других дисциплинах, а их к слову, более двух десятков. Правила просты и в тоже время оригинальны. На выставке с посетителями работают пять мастеров. Они быстро и понятно объяснят все правила.

В диораме открылась выставка, посвященная популярной игре "Форт Боярд"ЮЛИЯ ЗАХАРОВА, МАСТЕР ВЫСТАВКИ "ИГРЫ ФОРТА":
«Эта игра называется "кульбит". Наша задача за один заход загнать шарики вот в эти лунки».

Эти игры тренируют ловкость, сноровку и интеллект. И взрослый, и ребенок, каждый найдет себе занятие по вкусу. Выставка "Игры форта" будет работать в диораме до 20-го мая.

В диораме открылась выставка, посвященная популярной игре "Форт Боярд"ЕЛЕНА ЗАГАЙНОВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "ИГРЫ ФОРТА":
«Каждый участник может обыграть мастера игры, получить за это монету и попасть в турнирную таблицу нашу».

Подарки получат три человека, набравшие наибольшее количество баллов.


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