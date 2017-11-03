В диораме открылась выставка, посвященная популярной игре "Форт Боярд"
Сыграть в игру из настоящего форта Баярд. Кто из зрителей не представлял себя на месте героя одноименной программы. Теперь у кировчан есть возможность почувствовать себя искателем приключений. В Диораме представлены много испытаний из той самой телепередачи.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эта игра называется "4 в ряд". Усложненные крестики-нолики. Ее смысл - составить четыре кубика по вертикали, горизонтали или диагонали, как против друзей, так и против мастера игры».
Мастер теней. Так назывался мэтр, который противостоял участнику шоу. Егор Хорошев, изучил досконально все игры. Однако, как признался мастер, не редко находятся чрезвычайно сильные противники.
ЕГОР ХОРОШЕВ, МАСТЕР ВЫСТАВКИ "ИГРЫ ФОРТА":
«Меня обыгрывал мальчик семи лет, он достаточно легко меня обыграл, как раз в "крестики-нолики". Я не ожидал».
Как выяснилось, до семилетнего мальчика мне еще далеко. Мастер игры "четыре в ряд" обыграл меня за пару минут. Предложил испытать себя в других дисциплинах, а их к слову, более двух десятков. Правила просты и в тоже время оригинальны. На выставке с посетителями работают пять мастеров. Они быстро и понятно объяснят все правила.
ЮЛИЯ ЗАХАРОВА, МАСТЕР ВЫСТАВКИ "ИГРЫ ФОРТА":
«Эта игра называется "кульбит". Наша задача за один заход загнать шарики вот в эти лунки».
Эти игры тренируют ловкость, сноровку и интеллект. И взрослый, и ребенок, каждый найдет себе занятие по вкусу. Выставка "Игры форта" будет работать в диораме до 20-го мая.
ЕЛЕНА ЗАГАЙНОВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "ИГРЫ ФОРТА":
«Каждый участник может обыграть мастера игры, получить за это монету и попасть в турнирную таблицу нашу».
Подарки получат три человека, набравшие наибольшее количество баллов.
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