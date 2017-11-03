В диораме открылась выставка, посвященная популярной игре "Форт Боярд"

Поделиться новостью:

Почувствовать себя участником легендарного шоу "Форт Боярд" теперь можно и в Кирове. В диораме открылась выставка, посвященная популярной игре.Сыграть в игру из настоящего форта Баярд. Кто из зрителей не представлял себя на месте героя одноименной программы. Теперь у кировчан есть возможность почувствовать себя искателем приключений. В Диораме представлены много испытаний из той самой телепередачи.Мастер теней. Так назывался мэтр, который противостоял участнику шоу. Егор Хорошев, изучил досконально все игры. Однако, как признался мастер, не редко находятся чрезвычайно сильные противники.Как выяснилось, до семилетнего мальчика мне еще далеко. Мастер игры "четыре в ряд" обыграл меня за пару минут. Предложил испытать себя в других дисциплинах, а их к слову, более двух десятков. Правила просты и в тоже время оригинальны. На выставке с посетителями работают пять мастеров. Они быстро и понятно объяснят все правила.Эти игры тренируют ловкость, сноровку и интеллект. И взрослый, и ребенок, каждый найдет себе занятие по вкусу. Выставка "Игры форта" будет работать в диораме до 20-го мая.Подарки получат три человека, набравшие наибольшее количество баллов.