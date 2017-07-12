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Новости / Общество

Кировчанку отправили на исправительные работы за большой долг по алиментам.

Вчера, 16:12 | Просмотров: 109 | Версия для печати
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44-летняя жительница г. Кирова вновь предстала перед судом за неуплату без уважительных причин средств на содержание ребенка, 2003 г.р.
 
Первое решение суда было вынесено в 2015 году. Но женщина уклонялась от его исполнения.
 
В связи с этим в сентябре 2017 года должница была привлечена к административной ответственности в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Несмотря на это, будучи трудоспособной, не имеющей инвалидности, мер к трудоустройству и погашению задолженности по алиментам женщина так и не предприняла.
 
В результате за три года задолженность кировчанки по алиментам превысила 277 000 рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.
 
При вынесении судом приговора в качестве смягчающего обстоятельства признано наличие у обвиняемой психического расстройства в форме хронического алкоголизма.
 
В итоге суд приговорил кировчанку к исправительным работам сроком на 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы осужденной в доход государства ежемесячно.
 
по информации прокуратуры Первомайского района г. Кирова 


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