Кировчанку отправили на исправительные работы за большой долг по алиментам.

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44-летняя жительница г. Кирова вновь предстала перед судом за неуплату без уважительных причин средств на содержание ребенка, 2003 г.р.

Первое решение суда было вынесено в 2015 году. Но женщина уклонялась от его исполнения.

В связи с этим в сентябре 2017 года должница была привлечена к административной ответственности в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Несмотря на это, будучи трудоспособной, не имеющей инвалидности, мер к трудоустройству и погашению задолженности по алиментам женщина так и не предприняла.

В результате за три года задолженность кировчанки по алиментам превысила 277 000 рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

При вынесении судом приговора в качестве смягчающего обстоятельства признано наличие у обвиняемой психического расстройства в форме хронического алкоголизма.

В итоге суд приговорил кировчанку к исправительным работам сроком на 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы осужденной в доход государства ежемесячно.

по информации прокуратуры Первомайского района г. Кирова