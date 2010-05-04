В городе начались праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая
- Это его безымянный образ каждый год девятого мая может увидеть любой гражданин нашей страны на экранах телевизоров, кадрах кино и фотохроники.
Почетный караул, цветы. Григорий Булатов совершил подвиг, который долгое время оставался незамеченным. Сегодня кировчане чтят память земляка-героя. На митинг в Парк Победы приглашены школьники, представители руководства области и города.
МИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
ВИКТОРИЯ ВОЛКОВА:
«Моя работа была проделана в основном во втором классе, когда о Григории Булатове знали сравнительно небольшое количество людей, о его подвиге. В это время ребята стали заявлять об этом, говорить об этом открыто. Я была в их числе».
Виктории за ее работу вручили памятную медаль «Знаменосец Победы Григорий Булатов».
Заместитель председателя областного Заксобрания Герман Гончаров рассказал о недавно рассекреченных документах, в которых упоминается подвиг Григория Булатова. Это доклад маршала Жукова Иосифу Сталину.
ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Там есть конкретная дата, 30 апреля 14:25 и написано, что водружен советский флаг. Не знамя номер 5, 6, 9, которые были утверждены ставкой военного совета, а именно советский флаг. Это говорит о том, что история подтверждает этот подвиг».
Митинг закончился возложением цветов к памятнику Григорию Булатову.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
25.04.2018