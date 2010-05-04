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Новости / Общество

В городе начались праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая

Сегодня, 11:40 | Просмотров: 101 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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30 апреля 1945-го года в Берлине над рейхстагом нашим земляком, слобожанином Григорием Булатовым было водружено красное знамя. В кировском Парке Победы прошел митинг в память об этом событии.

- Это его безымянный образ каждый год девятого мая может увидеть любой гражданин нашей страны на экранах телевизоров, кадрах кино и фотохроники.

Почетный караул, цветы. Григорий Булатов совершил подвиг, который долгое время оставался незамеченным. Сегодня кировчане чтят память земляка-героя. На митинг в Парк Победы приглашены школьники, представители руководства области и города.

В городе начались праздничные мероприятия, посвященные 9 МаяМИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Никогда нельзя сломить наш народ, до тех пор, пока будут живы в памяти герои, такие, как Григорий Булатов мы будем жить и будем победителями».
 
 
Сегодня уже официально признанный факт, что Григорий Булатов первым водрузил Знамя победы над поверженным Рейхстагом. В числе юных краеведов, кто помогал восстанавливать историческую справедливость, была Виктория Волкова. Свое исследование она написала восемь лет назад.

В городе начались праздничные мероприятия, посвященные 9 МаяВИКТОРИЯ ВОЛКОВА:
«Моя работа была проделана в основном во втором классе, когда о Григории Булатове знали сравнительно небольшое количество людей, о его подвиге. В это время ребята стали заявлять об этом, говорить об этом открыто. Я была в их числе».

Виктории за ее работу вручили памятную медаль «Знаменосец Победы Григорий Булатов».

Заместитель председателя областного Заксобрания Герман Гончаров рассказал о недавно рассекреченных документах, в которых упоминается подвиг Григория Булатова. Это доклад маршала Жукова Иосифу Сталину.

В городе начались праздничные мероприятия, посвященные 9 МаяГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Там есть конкретная дата, 30 апреля 14:25 и написано, что водружен советский флаг. Не знамя номер 5, 6, 9, которые были утверждены ставкой военного совета, а именно советский флаг. Это говорит о том, что история подтверждает этот подвиг».

Митинг закончился возложением цветов к памятнику Григорию Булатову.


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