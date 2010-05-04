В городе начались праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая

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«Никогда нельзя сломить наш народ, до тех пор, пока будут живы в памяти герои, такие, как Григорий Булатов мы будем жить и будем победителями».

30 апреля 1945-го года в Берлине над рейхстагом нашим земляком, слобожанином Григорием Булатовым было водружено красное знамя. В кировском Парке Победы прошел митинг в память об этом событии.Почетный караул, цветы. Григорий Булатов совершил подвиг, который долгое время оставался незамеченным. Сегодня кировчане чтят память земляка-героя. На митинг в Парк Победы приглашены школьники, представители руководства области и города.Сегодня уже официально признанный факт, что Григорий Булатов первым водрузил Знамя победы над поверженным Рейхстагом. В числе юных краеведов, кто помогал восстанавливать историческую справедливость, была Виктория Волкова. Свое исследование она написала восемь лет назад.Виктории за ее работу вручили памятную медаль «Знаменосец Победы Григорий Булатов».Заместитель председателя областного Заксобрания Герман Гончаров рассказал о недавно рассекреченных документах, в которых упоминается подвиг Григория Булатова. Это доклад маршала Жукова Иосифу Сталину.Митинг закончился возложением цветов к памятнику Григорию Булатову.